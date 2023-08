Barbie, Barbón y la taza

Ya Adrián Barbón había publicitado el montaje que le colocaba con la tipografía de la película "Barbie", pero esta semana subió a sus redes personales (no las oficiales) la foto de una taza en la que aparece él mismo en esa imagen, junto a otras dos institucionales del Gobierno. En las redes hubo quien cuestionó lo que consideraba era una publicidad personal más allá del cargo, pero las reacciones fueron mayoritariamente positivas destacando el sentido del humor del Presidente. La taquillera película "Barbie" encierra algo de eso. ¿Cómo el fabricante "Mattel" accede a financiar un filme en el que la propia empresa sale mal parada como un instrumento del patriarcado? Precisamente porque a la postre la firma gana, con una cinta que no deja de ser un enorme anuncio de casi dos horas. De hecho, las ventas de la célebre muñeca se han disparado y el producto se ha reconciliado con mujeres que lo veían como un producto machista. No obstante, la publicación del Presidente también ha tenido críticas internas que consideran que publicaciones así pueden dar la impresión de que Barbón dedica poco tiempo al Gobierno. "En este perfil personal subo lo que me apetece, sin filtros y sin buscar ser políticamente correcto", le respondió Barbón a un usuario.