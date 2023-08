El dilema obstétrico

"Mucho te haré sufrir en tu preñez, / parirás hijos con dolor,/ tendrás ansia de tu marido, / y él te dominará". Aunque la Biblia no lo menciona, el dolor del parto no es exclusivo de la especie humana. En menor o mayor grado todos los mamíferos lo sufren, más los que paren una sola cría. El dolor puede tener un papel beneficioso, al menos en cerdas y vacas, al provocar una respuesta neurohumoral que ayudaría a reparar los daños producidos por la agresión del feto al progresar por el canal del parto. Pero cuando el dolor es muy intenso se liberan catecolaminas que limitan la perfusión sanguínea del útero, se reduce así la efectividad de las contracciones uterinas y se prolonga el trabajo de parto. Atender al dolor del parto es una obligación del sistema sanitario respetando las preferencias. Hay mujeres que quieren vivirlo sin más medios que su propia capacidad para enfrentarse a esa situación. La mayoría prefieren no sufrir.

En Latinoamérica la tasa de cesáreas está por encima del 50%. La recomendación es que no sobrepase el 15%. Se justifica porque muchas parturientas llegan al hospital en condiciones extremas. Pero también porque ellas mismas lo piden: quieren un parto sin dolor. Allí apenas hay oferta de anestesia epidural, una técnica que tardó en implantarse en España y ahora es universal. El dolor no es la única razón que inclina a las parturientas a elegir cesárea. También la prefieren porque creen que la vagina se dilatará para siempre con el paso del neonato. Una vagina menos apta para el goce en la relación sexual. He visto anuncios de reconstrucción en los tableros públicos. La actitud de los obstetras también influye, más inclinados a la intervención quirúrgica que al parto vaginal. El caso es que en algunos hospitales el 90% de los partos son por cesáreas. La práctica ha hecho que sean muy hábiles, practican la intervención en pocos minutos y la paciente es alta en 24-48 horas.

El dolor tiene que ver, entre otras cosas, con el tamaño del feto y el de la pelvis. La de las humanas es pequeña para el tamaño del feto. En 1960 Sherwood Washburn desarrolló una teoría que ha tenido mucho éxito. Según este autor, los homínidos desarrollaron una pelvis más estrecha para poder caminar largas distancias. Al mismo tiempo estaban desarrollando cerebros más grandes. De ahí la primera parte de la maldición bíblica. Sobre la segunda, mejor no hablar.

Con la Teoría de la Evolución se trata de explicar todo como una consecuencia de la adaptación de nuestros ancestros al medio donde tuvieron éxito como especie. Adaptaciones por las que tenemos que pagar un canon. Un ejemplo muy común es el dolor de espalda, tan frecuente. La teoría es que es consecuencia de nuestra posición erecta. No sé qué pruebas hay de ello porque nadie ha podido explicar la fisiopatología del lumbago común. Solo sabemos que es responsable de más del 90% de los casos, que no es raro que lo desencadene un esfuerzo o una postura, que suele ser autolimitado, que no está claro que los ejercicios de espalda lo prevengan y que responde bien a analgésicos anti inflamatorios no esteroideos. Se debe reconocer que en los humanos se encuentra más patología vertebral, del tipo de hernia de disco, que en los primates lo que indica que nuestra columna recibe una carga para la que está menos preparada. Un pequeño estudio observó que los humanos con más patología discal tenían vertebras más parecidas a las de los chimpancés, como si no hubieran evolucionado para soportar la nueva demanda.

Volviendo parto con dolor. La hipótesis de Washburn trataba de explicar por qué nacemos tan prematuros. La razón: la estrechez de las caderas que obliga a un parto precoz. Un parto de un neonato con un cráneo que encierra un gran cerebro pero es suficientemente flexible como para atravesar el canal del parto. Es el órgano más inmaduro porque el resto de los que sirven para estar vivo fuera del útero están ya en pleno rendimiento: el sistema cardiorespiratorio, digestivo etc. La teoría es que el parto se provoca cuando estos órganos y sistemas son capaces de funcionar: ya no necesita la placenta. Otra cosa es que sea un ser independente. Nuestra prematuridad no es extraña en el reino animal. Por ejemplo, como tantos seres denominados altriciales, nacemos sin vista y con el aparato locomotor incapaz de trasportarnos.

Creo que lo más notable del ser humano es que durante varios años es incapaz de sobrevivir sin la ayuda del grupo. Tiene que ver fundamentalmente con el lento desarrollo del sistema nervioso. La teoría dice que eso facilita la adquisición de la cultura. Sin esos saberes difícilmente sobreviviríamos. Nuestra prematuridad no es una excepción en la naturaleza, sí ese crecimiento de la cabeza en el niño que alberga un cerebro desproporcionado para el tamaño del cuerpo, listo para realizar otras funciones más allá de las de rector del organismo.