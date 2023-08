El fútbol, la religión moderna, es lo más importante de las cosas menos importantes, sentenció un sabio llamado Arrigo Sacchi. El espectáculo trasciende lo deportivo y alcanza la dimensión de revolución social. Ya no son únicamente los escritores e intelectuales quienes vuelven con romanticismo su mirada hacia los estadios, catedrales modernas. Sociólogos, economistas, comunicólogos, inversores y hasta Estados centran su interés en clubes que son multinacionales y en partidos convertidos en acontecimientos. Estamos no solamente ante un fabuloso negocio sino también ante una referencia simbólica. Lo mismo las urbes que los enclaves recónditos hacen de sus equipos una seña de identidad. Por eso no nos puede resultar ajeno. Por eso los éxitos de Oviedo y Sporting tienen trascendencia para Asturias.

Volvió la Liga, aunque el deporte rey ya no abandona a los aficionados ni siquiera un minuto en verano. Entre los culebrones con los fichajes propios y ajenos, las pretemporadas intensas y exóticas y los duelos amistosos para engordar las expectativas, la tensión narrativa del espectáculo se extiende a todo el año. El Sporting abrió el viernes la jornada y el Oviedo la cierra mañana, alfa y omega de un campeonato prometedor. A ambos les aguarda en nada, el 9 de septiembre, postrimerías de la fiesta mayor del Principado, el primer derbi. Debutar con buen pie anima, pero el marcador en este periodo de engranaje cuenta poco. Empieza un duro y largo maratón. La clasificación del último día, esa que hay que escalar con paciencia, constancia y tesón, será la única importante. El balance de la gira mexicana del Sporting: mereció la pena Podríamos decir que Oviedo y Sporting han dado el salto estos meses hacia la globalidad. No solo porque sus acciones están a la vez en manos extranjeras, sino porque han vivido un inicio de curso inédito con concentraciones en México de gran repercusión en el país centroamericano. LA NUEVA ESPAÑA estuvo allí, convirtiéndose en el único medio escrito, digital y radiofónico asturiano que acompañó a ambos equipos para informar al detalle, como siempre, a los lectores. Porque los éxitos de rojiblancos y azules, esos que contribuyen a que el mundo parezca un lugar distinto tras dos victorias consecutivas, pueden transformarse en un revulsivo para Asturias. Aportan su granito de arena en la construcción de esa región mejor a la que aspiran los asturianos, y por lo tanto nosotros, sus servidores. La estancia del Oviedo en México: reunión clave para la nueva ciudad deportiva El recibimiento en tierras mexicanas fue emocionante, hermanando los mariachis con las gaitas, las rancheras con la tonada, y dejando escrito en el cielo el orgullo con fuegos artificiales. Una pasión desatada que acentúa desde otro ámbito unos vínculos de por sí históricamente estrechos gracias a la emigración. Que las escuadras españolas atraigan a empresarios lejanos no es una excepción, sino la prueba, como en el caso de Oviedo y Sporting, de su potencial. El capital foráneo manda hasta en nueve equipos de Segunda y ocho de Primera, con la procedencia más variada: de China, Singapur y los países árabes, a Brasil, Estados Unidos y Argentina. A los grupos Orlegi y Pachuca nadie puede negarles implicación. Acometen el primer proyecto íntegramente propio, sin ataduras del pasado. Llevan depositadas fuertes sumas de dinero para dotarlo de vigor y aspiran a ascender a Primera para adquirir velocidad de crucero. Su conquista será la de Asturias entera, una tierra falta de épica nueva y de autoestima. A nadie puede escapársele que la totalidad de los conjuntos en la máxima categoría proceden de ciudades y comunidades a la cabeza del desarrollo económico o demográfico, Madrid, Cataluña, el País Vasco, Navarra, Levante, Andalucía y las Islas. El Noroeste, salvo Vigo, y la España vaciada carecen ahí de representación. Tampoco es casualidad que Oviedo y Sporting jugaran la UEFA cuando la región empezaba a remontar tras el drástico golpe de la reconversión, antes de que la crisis del ladrillo cortara en seco el impulso para el cambio de modelo productivo. La competitividad de Asturias también se mide con el balón. Aunque en la colección de tópicos uno de los preferidos sea el de invocar a los hados, la suerte nada tiene que ver con el rendimiento. El fútbol no engaña, el triunfo surge del talento y del sacrificio, como en la vida. Solo existe una pócima para transformar en realidad los anhelos: la mezcla de esfuerzo y trabajo. Ningún futbolista por sí solo, suelen machacar los entrenadores de método, es tan bueno como la plantilla unida trabajando en común por un objetivo elevado. Cualquier gurú espiritual repetiría lo mismo, en este instante inicial de una temporada y una legislatura ambas igual de decisivas para el despegue. Sporting y Oviedo son dos sociedades anímicas antes que anónimas, dos equipos por encima de su circunstancia en los que el sentimiento supera a cualquier otra cosa y eso los llevará pronto en volandas. Aparentemente la rivalidad marca distancias, pero en realidad los une como motor de progreso. Aquí nos emplazamos al próximo junio para resaltar sus ascensos.