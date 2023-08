Los españoles piensan que la política es el problema, no la solución

Según una idea que concita el acuerdo general, la democracia no es posible sin demócratas. Y sucede que el demócrata no nace, sino que en todo caso se hace. Yendo aún más allá, quizá demasiado lejos, el ensayista italiano Raffaele Simone afirma que "la naturaleza humana no es en absoluto democrática, al contrario, la actitud política nativa de los seres humanos es totalitaria y si se quiere hasta fascista". En efecto, parece claro que el carácter democrático al menos no viene dado a los individuos. Su formación es el resultado de una educación y una experiencia adecuadas. La democracia no solo puede quebrar, como sostuvo Linz, por la acción de grupos hostiles. Puede sucumbir por el abandono y la falta de afecto de los ciudadanos. El pilar básico, más sólido y seguro, y la mayor garantía del buen hacer y la continuidad de una democracia es sin duda una ciudadanía demócrata.

Tras la caída de los totalitarismos y la II Guerra Mundial, surgió la preocupación por el estado de las democracias, clásicas o recién establecidas, en el mundo occidental. Dos politólogos americanos, Gabriel Almond y Sidney Verba, realizaron un estudio pionero, basado en encuestas, sobre la cultura política de cinco países, que publicaron en 1963 con el título "La cultura cívica" y que sería traducido al español años después. El conocimiento, los sentimientos y los valores y juicios políticos de los ciudadanos fueron por primera vez objeto de estudio científico. La expansión de los estudios sobre la cultura política coincidió con la transición a la democracia en España. En los ambientes político y académico había cierta inquietud por saber si los españoles estaban preparados para la democracia y con qué ánimo la recibirían. De manera precisa, José María Maravall, sociólogo y principal estratega del PSOE en aquellos años, se preguntó por la huella dejada por el franquismo en las actitudes políticas y por la posibilidad de que hubiera sobrevivido o se gestara una cultura democrática bajo las condiciones de la dictadura. El interés por la cultura política de los españoles se ha mantenido, primero en relación con la consolidación y, más recientemente, con la calidad de nuestra democracia, que presenta con el lógico retraso los mismos síntomas de crisis que todas las democracias avanzadas y algunas deficiencias añadidas, producto de un aprendizaje histórico con muchas dificultades. A continuación, se expone un resumen del estudio sobre diversos aspectos de la cultura política de los españoles realizado entre los meses de abril y julio por la Fundación BBVA, cuya página web ofrece una información más amplia sobre la encuesta. La política y los partidos Los españoles reciben la presencia de la política en sus vidas con una actitud distante. Aunque son conscientes de que las decisiones políticas les afectan y prestan atención a la actuación de los gobiernos, consideran la política un asunto secundario. El 43% declara escaso o nulo interés por ella. El desinterés aumenta entre mujeres, jóvenes y los que han completado estudios primarios. Hasta el cambio de siglo, el porcentaje de interesados por la política era un 25%, el más bajo entre los países europeos, excluidos los del Este. Sin embargo, en la última década ese porcentaje ha ascendido al 42%, superando el registrado en varios países, y la diferencia con la media de la Europa occidental se ha reducido de casi 20 puntos a 5. No obstante, casi la mitad de los españoles nunca hablan de política con sus familiares y amigos, y el 31% no suele hacerlo. En torno al 40% siente que no está bien informado de la actualidad política y un 65% ve imposible influir en las grandes decisiones del país. El 74% declara que la única forma que tiene de influir en el Gobierno es a través del voto. España es el país de la UE15 donde un porcentaje más elevado cree que al gobierno no le importa lo que piensan los ciudadanos. Tres de cada cuatro españoles suscriben esta afirmación. El 72% de los españoles cree que es imposible un acuerdo entre la izquierda y la derecha El desapego hacia la política se concentra en España en los políticos y en los partidos. Una inmensa mayoría, el 81%, reprocha a los primeros que se dediquen sobre todo a sus propios intereses y los hace responsables de la polarización política. Junto con los bancos, las redes sociales y los sindicatos, los partidos son las instituciones que generan menos confianza, como ocurre en general en las democracias. Solo un 3% confiesa que está afiliado a un partido. Una amplia mayoría opina que están corrompidos, que no prestan atención a los asuntos que interesan de verdad a los ciudadanos y que, en consecuencia, no los representan. A pesar de ello, los españoles no conciben la democracia sin partidos y creen, además, que son los actores con mayor influencia en los asuntos políticos y sociales. La democracia y la Constitución La democracia es la forma política preferida de los españoles desde que la adoptaron. El pronunciamiento a su favor ha sido rotundo y constante en el transcurso del último medio siglo. La proporción de los que aceptarían un régimen autoritario en determinadas circunstancias apenas ha sido más que de uno de cada diez. Por el contrario, el grado de satisfacción con su funcionamiento ha sufrido altibajos. La insatisfacción se hizo notar en la etapa del llamado "desencanto", durante los años noventa y a partir de la crisis de 2008. Según la encuesta que se resume, los españoles otorgan hoy a nuestra democracia una nota media de 5. El 45% opina que funciona bien y el 33% que mal. El respeto a la ley, el ejercicio de la libertad, los derechos de las minorías, el nivel de vida y el pluralismo informativo merecen una evaluación positiva. El tono del debate político es lo que provoca el descontento más elocuente. El 44% de los ciudadanos españoles se proclama de izquierdas, el 19% de derechas y el 17% de centro El juicio sobre la Transición es igualmente favorable. Un 57% considera que se hizo bien, frente a un 16% que sostiene lo contrario. La opinión al respecto diverge particularmente entre los españoles de edad avanzada, que se sienten mayoritariamente orgullosos, y los jóvenes, que expresan su desacuerdo. Sorprende que solo el 47% de los encuestados cite correctamente el año de aprobación de la Constitución. Por lo demás, la opinión acerca de su validez está dividida. Un 48% cree que no hay motivo para introducir grandes cambios, pero un 41% piensa que está desfasada y que son necesarias reformas profundas. Derecha e izquierda La identificación ideológica suscita entre los españoles una situación paradójica, que comparten con los ciudadanos de las democracias. Un 52% percibe que su posición política no está representada en la línea que separa la izquierda de la derecha. Pero cuando a los encuestados se les pide que se definan, un 44% no duda en proclamarse de izquierdas, el 19% de derechas y otro 17 % de centro. Y el 72%, viendo la hondura de la división política, opina que en España es imposible llegar a acuerdos entre la derecha y la izquierda en los grandes temas, aunque ese sea el deseo mayoritario. Casi la mitad de los españoles nunca hablan de políticacon sus familiares y amigos Los españoles aprecian con claridad una asociación de la izquierda con los intereses de la clase obrera y de la derecha con la clase alta. Mientras a la izquierda se le atribuye la defensa de la igualdad y la solidaridad, la derecha se vincula a las tradiciones y el orden. La opinión pública española asigna a la izquierda la primacía en las políticas que figuran habitualmente en la agenda actual de los gobiernos y reserva a la derecha el liderazgo en la lucha contra el terrorismo, el control de la inmigración y la defensa de la economía de mercado. La mayoría de los españoles, tanto los de derecha como los de izquierda, han perfilado sus orientaciones políticas en el seno familiar. El Estado Son más los españoles que se identifican con el lugar de nacimiento o residencia y con su comunidad autónoma que con España. Los elementos que más contribuyen a su identidad nacional son la diversidad geográfica y la gastronomía, y los que menos la religión y la monarquía. En Europa occidental, solo los holandeses, italianos y británicos muestran menos cercanía hacia su país. Esto explica la inclinación de una mayoría de españoles por distintas fórmulas de descentralización política. Un 46% opta por el Estado de las Autonomías, en tanto que un 14% traspasaría más poder a las Comunidades Autónomas y un 9% postula el reconocimiento del derecho de autodeterminación. En la postura contraria, un 22% se decanta por recortar la autonomía de las Comunidades e incluso por suprimirlas. Un 46% apoya el estado de las autonomías y un 14% traspasaría más poder a las comunidades autónomas Los datos anteriores contrastan con la relevancia que los españoles, a diferencia de los europeos, conceden al Estado. Un 62% opina que debe asumir la responsabilidad en asegurar un nivel de vida digno a todos los individuos. Los españoles son los más reacios entre los europeos a admitir que la responsabilidad principal de su suerte en la vida descanse en el propio individuo. Un 75% es partidario de incrementar el gasto del estado de bienestar y en servicios públicos, aunque para ello tuvieran que pagarse más impuestos. Cierto es que en este punto hay notables diferencias entre los españoles autodefinidos de derecha y los de izquierda, que se reducen en relación con otros asuntos. Unos y otros apoyan en general una intervención fuerte del Estado en la economía y no se opondrían a una restricción de las libertades individuales, siempre que fuera para preservar la seguridad. Una cuestión de actualidad La encuesta, hecha antes de las elecciones generales, facilita la opinión de los españoles sobre varios aspectos implicados en la formación del Gobierno. Un 57% prefiere el multipartidismo. Solo los ubicados en la derecha defienden que sería mejor un sistema con dos grandes partidos. Una mayoría es favorable a alguna variante de gobierno de coalición de izquierda. Un 45% opina que sería positivo para el país que el PP y el PSOE pudieran llegar a pactos y gobernar juntos, una posibilidad que rechaza el 34% y la mayoría de los españoles, por su parte, piensa que en realidad tal oportunidad no existe. El porcentaje de interesadospor la política pasó del 25% al 42% en la última década El estudio de la fundación BBVA confirma las conclusiones de otras encuestas y me conduce a una reflexión final. Los españoles mencionan la política, de distinta manera, como el mayor problema actual de España. Además, piensan que los partidos disponen de un poder enorme que utilizan en su beneficio mientras los ciudadanos ejercen una influencia mínima. Esto supone una inversión de la jerarquía que debe prevalecer entre los políticos y los ciudadanos en una democracia. Una mayor implicación de los españoles en la esfera pública y una actitud menos deferente y más exigente ante el Estado ayudarían a equilibrar esa relación, que en muchos casos sigue sin pudor una pauta clientelar. Hay quien piensa que la democracia está agotando su ciclo histórico. Las vicisitudes que rodean a Trump retratan a la perfección el impasse en que nos encontramos, donde se dan cita todas las contradicciones. En cualquier situación, no hay fortaleza política más grande que una cultura cívica cuidadosamente cultivada.