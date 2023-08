La pegatina tapa al Sella

Se ha convertido en moda, pero absurda y sin gracia. Nos referimos a eso de estampar una pegatina en los carteles que anuncian el río Sella, junto al puente "romano", en Cangas de Onís y en Parres. Empezó uno con el adhesivo y ahora todos los que pasan no pierden oportunidad de poner el suyo. El resultado es que el nombre del río apenas se ve. Así que los carteles bien pueden anunciar el Sella, el Ebro o el Danubio. El río es conocido, pero hay gente que quiere hacerse la foto junto al nombre y no puede porque las letras están llenas de adhesivos que no vienen a cuento.