Insensatos de montaña

En los últimos treinta años he conocido a montañeros asturianos del tamaño de cíclopes y corazón tan limpio como la superficie cristalina de un lago glacial, nobles como la caliza, generosos como un arbusto de bayas del que se alimentan animales salvajes, serenos como un atardecer en el hayedo. Uno de ellos, con el que di mis primeros pasos, poco firmes y temerosos, sobre el mapa impresionante de la orografía escarpada de esta región, me dijo una vez, en la senda que conduce desde la localidad de Torrestío al Cornón, icónico cono somedano al que llegaban los avisos invernales del "vecindeiru" que hacía tañer las campanas de la iglesia de Santa María del Puerto, que el montañero se hace, pero la montaña ya está hecha. Ese paredón que algunos, en su insensatez y ligereza, pretenden domeñar es un tótem geológico de vejez innumerable cuya sabiduría hay que respetar como consejo de venerable anciano. "No vengas si no estás preparado, si no me conoces bien, si te gobierna la imprudencia", son avisos que descienden desde la cumbre como un soplo de viento gélido que cada aprendiz de montañero debe aprender a descifrar cuanto antes. De lo contrario, el ejercicio sublime puede convertirse en una temeridad. De consecuencias trágicas, como ha ocurrido un verano más, esta semana.

Si da grima acometer sencillos acantilados como el que conduce de la playa de La Griega a La Isla y cruzarse con veraneantes en alpargatas y con niños al borde del precipicio, cuánto más asusta saber de descuidados que lo más alto que han subido han sido tres peldaños de una escalera dispuestos a coronar riscos de las Ubiñas o los Picos sin más compañía que su insensatez. En la montaña juegas a la ruleta rusa si sobreestimas tu capacidad física, no te procuras el material preciso y desatiendes una meteorología tan cambiante como la asturiana. No merece la pena jugarse la vida de manera tan resbaladiza.