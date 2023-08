El grito de Javier Milei

El ¡Viva la libertad, carajo! resuena en toda Argentina y en todos los opinadores y políticos que, asustados por el clamoroso triunfo provisional de La Libertad Avanza, han lanzado una serie de etiquetas rancias acerca del supuesto ultraderechismo de Javier Milei y el competente equipo que le acompaña en esta aventura por la libertad de los argentinos. Una falta de palabras adecuadas para designar el fenómeno político de Milei que oscila entre la mala fe y la intencionada falta de información.

Argentina lleva ya más de un siglo de intervencionismo extractivo y, de él, 75 años lo fueron de peronismo con alguna que otra violenta interrupción militar. El sueño de la mayoría de los argentinos es irse de un país con un 40% de pobres (10%, indigentes) y una inflación que raya el 180%. Un país acostumbrado a un régimen de subsidios o paguitas por culpa de una casta política criminalmente corrupta y demagógica hasta la náusea. Las políticas de los gobiernos argentinos están basadas en el robo, el nepotismo, el uso de la administración pública para gastar sin invertir y en el manejo de la moneda nacional para expandir la deuda, el déficit y la huida hacia adelante empobreciendo a la población con su hiperinflación.

La política aplicada es esa y siempre la visten de “cohesión social”, “apoyo a la igualdad”, “desagravio a colectivos victimizados”, “compensaciones regionales”, “subvenciones estratégicas” o protección de los “intereses nacionales y/o sociales”. Vestiduras comunes a cierta derecha y a cierta izquierda. Meros trapos para las mismas malas políticas.

Milei ha cogido con el pie cambiado a todos los citados. Aunque la estrella ascendente de Vox, Jorge Buxadé, por ejemplo, ha emitido un forzado mensaje de apoyo en su cuenta de Twitter (X se llama ahora), sabe que lo de La libertad avanza es una mala noticia para su proyecto de Estado omnipresente. Un Estado omnipresente como el que cada vez se agranda más asfixiando la economía productiva de los españoles bajo la batuta de Pedro Sánchez. Los improperios que se dedican unos a otros son sólo por competir en quién controla la maquinaria de endeudarse y la de imponer tributos. Los ropajes que se ponen para justificarlo son diferentes, pero no tanto.

Desde la presidencia de Juan Bautista Alberdi en la segunda mitad del siglo XIX no hubo en Argentina un presidente ni grupo dirigente con un mínimo de decencia. Juan Domingo Perón institucionalizó el culto a la personalidad en un movimiento que combinó siempre bandas callejeras para intimidar, grupos de empresarios y sindicalistas subvencionados y consumo improductivo del capital que Argentina acumuló hasta los años 40 fruto del impulso virtuoso de Alberdi.

Pues bien, Javier Milei hace frente a todo ello. Y lo hace con el mejor programa económico de los últimos 100 años: fin de la hiperinflación mediante la libre circulación de monedas, primero y dolarización después. Una dolarización que sitúa, por ejemplo, a Panamá, entre los países más ricos de América hispana y que permite a los ecuatorianos resistir económicamente a pesar de los políticos izquierdistas y criminales que padecen. Y un adelgazamiento radical de la administración pública porque los argentinos saben que a más de ella, menos prosperidad.

Una frase resumía tiempo ha y a grandes rasgos las diferencias entre un izquierdista, un derechista y un liberal: "Al primero no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién y cómo comercias. Al segundo no le importa con quién y cómo comercias, pero sí con quién te acuestas. Al liberal no le importa con quién te acuestas ni con quién comercias".

Esa frase solo es válida hoy para los liberales. Hoy, ciertamente, prolifera una clase de derechistas que sí intervienen en cómo comercias y otra clase de izquierdistas que sí buscan imponer costumbres personales. Las nuevas políticas de cierta derecha y de la izquierda actual, intervencionistas y mandonas, son así y un liberal como Milei hace frente a las dos.

Javier Milei y, en general, el liberalismo coherente, están a tanta distancia de unos como de otros, y no en el centro de la vía, sino fuera de ella, con las personas.