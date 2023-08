"Les Piragües", la colectividad como motor generador de actividad y riqueza

Un año más, y ya van algunas decenas, no he podido evitar que los ojos se me inunden de emoción y alegría cantando "Asturias patria querida", en la orilla del Sella, con mi familia, ante la inminente salida de cientos de piragüistas, entre una multitud de gente que probablemente experimente sensaciones muy parecidas a las mías, ya que, sin menoscabo de la carga de sentimientos individuales y muy particulares de cada uno, especialmente los de quienes nos hemos criado y educado al lado de ese punto geográfico, nadie duda que "Les Piragües" es una de las fiestas con mayor base colectiva y vocación universal, valores, entre otros, que han llevado a su más que merecida declaración como fiesta de interés turístico internacional ya hace mucho tiempo.

Es este evento un ejemplo, a mi humilde entender, de simbiosis exitosa de valores que pueden ser o parecer antagónicos, pero que incorporados en su justa medida enriquecen el resultado. Se unen, además de los ya evidentes aspectos festivos con los deportivos, otros muchos pares de máximo interés, como pueden ser lo rural con lo urbano, lo local con lo universal, la cultura asturiana con la cosmopolita, lo competitivo con lo colaborativo, lo superficial con lo profundo y así podría seguir con otros más hasta llegar a dos de naturaleza económica, como son, gasto e inversión. Es un evento que requiere de unos recursos económicos para su realización que suponen un gasto inmediato, en principio no recuperable para quienes deben desembolsarlo, tanto desde el ámbito público como desde el privado, pero que, debido al buen hacer de quienes son capaces de movilizar a un colectivo tan grande, se convierte el evento en motor de desarrollo económico de forma directa e indirecta para muchos agentes económicos de la zona y también, como no, para otros muchos de fuera de la misma. Y el par fundamental que posibilita que se den con éxito todos los demás, es, a mi entender, la perfecta unión entre los sentimientos de los ribereños, de carácter local, motor que da origen y continuidad a la fiesta, con una indiscutible base rural y campesina y formato de romería popular, con los de la multitud de visitantes de una infinidad de lugares de otras partes de Asturias, de España y del mundo, que vienen dispuestos a cubrir la necesidad y capacidad de los lugareños de compartirlos, en un proceso de apertura hacia quienes nos visitan, que se convierten en selleros de hecho y por derecho, al menos por un día, y probablemente para siempre, ya que todo el que prueba, generalmente repite. La economía que se genera en torno al río y a la actividad deportiva es indiscutible, aunque probablemente haya que ordenarla y cuidarla para no morir de éxito, y representa un buen ejemplo de cómo la cultura rural, junto con el deporte, se fusionan exitosamente, en este caso a iniciativa del creador e impulsor de esta prueba lúdico-deportiva, un veraneante de Piloña con perfil cosmopolita, cuyo mérito probablemente haya sido saber unir y potenciar lo supuestamente antagónico, poniéndose como ejemplo para demostrar su viabilidad y convencer así a todos. La villa de Arriondas ha experimentado un desarrollo en las últimas décadas especialmente notable y alberga eventos festivos generadores de riqueza propios de lugares mucho más grandes, algunos de los cuales derivan de la fiesta de "Piragües", aunque ya hayan tomado autonomía propia, y aunque personalmente añoro la Arriondas de los 70 y los 80, en la que crecí, que me parece que era, en términos generales, un paraíso para cualquier niño, a pesar de los defectos que también tenía, no puedo sino reconocer la buena labor desde entonces de mis amigos y vecinos parragueses, junto con los de otros concejos ribereños, agradeciendo que sigan abriendo nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestro carácter y nuestras vivencias al resto del mundo, permitiendo que el día de "Piragües", cuando todos empezamos a oír "guarde el público silencio…" sepamos que, con la piel de gallina, todos los presentes, de cualquier parte del mundo, estamos experimentando de forma colectiva un sentimiento que nos une, nos define y además nos enriquece, tanto en lo personal como en lo material, porque, como bien dice el pregón: "… que no hay fiesta más alegre, /ni más movida y galana, / ni con más bello paisaje, / ni esencia más asturiana. / Cantadlo con toda el alma, / que resuene en todo el valle, / ¡Asturias Patria Querida! / el himno de las Piraguas".