Problemas de menospreciar al adversario

A estas alturas de la película conviene recordar que ese compacto ideario político conocido como antisanchismo ha venido incluyendo un sistemático desprecio de las capacidades, casi hasta para funciones elementales, de un político de nombre Pedro Sánchez que jamás había alardeado de ser el más listo, el mejor preparado, el más astuto ni el que más sexenios tenía. Desde luego no lo era, no lo es, no lo será nunca y no creo que él lo eche de menos, pues lo suyo es solo la política, o sea, el arte y el juego del poder. En el campo de la empresa sería ejemplo del hombre que se ha hecho a sí mismo, del que no se da por vencido y del que saca de los fracasos la energía para renacer. Admirado en Europa y odiado por muchos españoles, merecería al menos un respeto y una consideración como empresario. E incluso como alguien que en esa empresa ha estado siempre del mismo lado, además del propio.