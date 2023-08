Se está bien

Iba por la acera de una calle céntrica, muy concurrida, una calle europea, desde luego, cuando desaparecí. No desaparecí de golpe, sino que me fui diluyendo poco a poco en el aire caliente. Antes de volatilizarme, miré a mi alrededor y vi tres o cuatro rostros de sorpresa, aunque de una sorpresa pasajera. Sus dueños sacudieron la cabeza, como el que sale de una ensoñación, y siguieron a lo suyo.

¿Dónde broté de nuevo a los pocos segundos? Pues en el mismo punto de la misma calle donde se había producido el desvanecimiento. Continuaba, pues, mi camino rodeado de gente, pero ahora todos éramos desaparecidos, o eso me pareció, no podría jurarlo. En cuanto a la calle, siendo idéntica a la anterior, parecía una calle metafísica, irreal, imaginaria, lo mismo que quienes la recorríamos.

Entré en un establecimiento de una marca muy conocida de ropa barata, aunque de excelente diseño, elegí dos polos de verano y entré con ellos en un probador cuyo espejo podía atravesar sin problema alguno, de modo que mi imagen y yo intercambiamos nuestros lugares varias veces, tantas, que al final no sé si el que abandonó el probador fui yo o fue mi reflejo. Tal fue vez mi reflejo, pues al salir del establecimiento me sentí más ligero que al entrar en él, pese a que llevaba más peso, pues me había comprado, aparte de los polos de verano, un par de pantalones vaqueros.

Tomé el metro, que iba lleno de gente, toda ella desaparecida según pude advertir de inmediato. Era indudable que en aquel mundo también había horas punta y yo había caído en una de ellas. En la segunda estación entraron un par de artistas que cantaron sin voz, a una guitarra sin sonido, una canción que no se escuchaba con los oídos, sino con una facultad del alma de cuya existencia no había sido consciente hasta el momento. Entré en casa pensando que, como era lógico, nadie me vería, pero mi familia y yo nos reconocimos enseguida, no sé si porque yo había vuelto a aparecer o porque ellos habían desaparecido también. Y ahí continúo entre el sí y el no o entre lo sólido y lo líquido, como la gelatina.