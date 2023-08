Una de toros, de Barbón y de pases toreros

Las duras críticas de Adrián Barbón hacia la tauromaquia, lanzadas justo el día en el que los toros regresaban a Gijón tras haberlos suspendido el anterior gobierno local socialista, han encontrado respuesta dentro del propio PSOE y de un compañero de partido que ostenta una alcaldía: Carlos Fraile, regidor de Cuéllar (Segovia). "Compañero Adrián Barbón, cuando quieras acudiré a tu despacho para que ambos debatamos sobre el verdadero fondo del asunto, que es mucho más que una simple fotografía", replicó Fraile a Barbón, quien ha recogido el guante y se comprometió a reunirse con el regidor para hablar "con calma y respeto" en Asturias. Todo un pase torero.

Lo de la "simple fotografía" a la que se refiere el de Cuéllar es porque Barbón recurrió a la imagen de un toro en el trance de muerte tras una mala estocada por parte del torero para poner en duda de que no hay maltrato animal: "Mirad esta imagen y decidme, con independencia de que queráis prohibir las corridas de toros o no, que os gusten o no (...) si veis a un animal sufriendo o no. (...)". El presidente asturiano, que está de vacaciones, se ha implicado mucho en atacar la tauromaquia en sus redes, un lugar en el que ya se sabe que vale todo y todo el mundo tiene algo que decir, para bien y para mal, y no siempre con educación o respeto. Por criticar los toros fue llamado "maricón, hijo de puta, tirano, sinvergüenza, gordo de mierda..." y más lindezas similares. Él, como no podía ser de otra forma, afrontó tales insultos con otro pase torero: "¿En serio tan faltos estáis de ideas, razones y argumentos que recurrís a eso?"