Soy esta mujer

Vicky Luengo es Tessa Ensler. Está sentada en medio de una escena blanca. Y dice: "Algo tiene que cambiar". Y llega el oscuro. Y el Palacio Valdés se llena de bravos. De bravos y aplausos. Todo el teatro se ha puesto en pie. Luengo, ella sola, bajo los focos (de Ion Aníbal López), en esa escenografía hospitalosa (de Lua Quiroga Paul) que unas veces es una sala de vistas y otras, la habitación de los juegos y el cadalso de la violación. Ella sola que se agiganta con cada palabra que pronuncia.

"Prima facie" no pudo echar a andar mejor que antes de anoche en Avilés, el primer estreno de la temporada veraniega. El personal se rindió al talento de una actriz capaz de enfrentarse a esos cien minutos tan intensos como una bomba atómica. "Prima Facie" es el espectáculo de Vicky Luengo para siempre. De ella y de los setecientos y pico que lo vimos por primera vez este viernes.

La escribió la dramaturga británico australiana Suzie Miller. Se estrenó en 2019 en Sydney, pero fue la primavera de 2022 cuando dio el campanazo. En el teatro Harold Pinter de Londres, detrás de Piccadilly Circus. La de antes de anoche fue la primera representación en castellano. En todo el mundo. Se centra en la historia de una abogada de familia obrera que triunfa consiguiendo absoluciones de agresores sexuales y violadores. Y lo hace sembrando dudas en las víctimas de estos crímenes. Porque no lo es lo mismo la verdad que la verdad probada. Y eso es lo que Miller cree que "tiene que cambiar". Sin embargo, el Estado de derecho se sustenta en la idea de "in dubio pro reo": el fiscal debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Esto choca con los delitos sexuales: la víctima y el verdugo frente a frente. Y sólo ellos dos.

Juan Carlos Fisher, el director, firma la versión con su ayudante, Rómulo Assereto. La traslación del texto se hace manteniendo las formas del sistema británico de justicia, pero con españolísimas expresiones del estilo a "entrar a matar". Eso ayuda a incorporar como propias las palabras que Miller escribió de manera original para los espectadores del Harold Pinter. Llegar a la catarsis (objetivo del teatro desde que Aristóteles así lo dispuso) se logra por otros medios. Fisher acomoda al espectador que sigue cada movimiento y cada palabra que sale del alma de Vicky Luengo: cuando está en casa con su madre, cuando se va de fiesta, cuando está destruida. Y es así y sólo así que todos "somos esta mujer". Y queremos cambiarlo todo.