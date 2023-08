La prevención con aspirina

La corteza del saluce (salix) se utiliza desde tiempo inmemorial como analgésico. En 1897 Felix Hoffman mezcló ácido acético y salicílico sintetizando así la famosa aspirina. Lo que no se sabía entonces es que además de a su capacidad antiinflamatoria y antipirética se unía una que la hecho imprescindible en la farmacopea. Mientras, perdía espacio frente a otros medicamentos para sus usos primitivos. Se trata de su acción antiagregante plaquetaria. Las plaquetas son unas células, sin núcleo, de vida muy corta que circulan por nuestras arterias dispuestas a tapar lugares donde las sangre pudiera extravasarse. Esa función vital para la vida puede ser la causa de la muerte. Ocurre cuando un ateroma que creció mucho o de forma inestable se desprende, viaja en el torrente sanguíneo hasta enclavarse en un lugar más estrecho o que lo atrape. Entonces, como una exhalación, las plaquetas acuden a cubrirlo hasta cegar la luz: el infarto. Por eso, la aspirina se constituye en el primer auxilio del infarto de miocardio. En el caso de un ictus, casi todos por un trombo también, como cabe la posibilidad de que sea por sangrado cerebral, no se debe administrar aspirina hasta que se haya establecido el diagnóstico y la terapia aguda que corresponda.

Esa capacidad antiagregante colocó a la aspirina como un medicamento preventivo en pacientes que habían sufrido un infarto. En la década de 1980 se planteó utilizarla universalmente a partir de una edad. Se diseñó un ensayo clínico. Lo mismo que a finales de 1950 los ingleses Doll y Hill en su famoso estudio donde demostraron que la principal causa de cáncer de pulmón es el tabaco, solicitaron la participación de los médicos. El ensayo americano consiguió reclutar a 22.000 que cumplían los requisitos, la mitad, al azar, tomarían a días alternos 325 mg de aspirina, la otra un pastilla idéntica. (También tomaban, a días alternos, vitamina A o placebo para prevenir cáncer de pulmón) El objetivo era observar la incidencia de eventos coronarios en ambos grupos y examinar la diferencia. Recuerdo una mañana en la que el New York Times abría con la noticia que se suspendía el estudio antes de tiempo porque se había visto que los que tomaban aspirina tenían muchos menos infartos, aunque unos pocos más de ictus. El comité que velaba por la calidad del ensayo había decidido realizar un análisis antes de tiempo. Rompía así la “magia” científica de ensayo clínica. Se produjo una polémica que resultó en que a partir de entonces se especifican cuándo y cuántos análisis se hacen y se establece la estadística adecuada. Porque si uno mira muchas veces los datos, en diferentes momentos, solo por azar, 1 de cada 20 veces encontrará diferencias aunque no existan. Lo que el ensayo enseñaba se aceptó: una dosis alterna de 325 mg de aspirina reducía en casi el 50% el riesgo infarto, pero solo en mayores de 50 años. El coste, un incremento, ambos no significativos, del 22% de úlceras duodenales y de 200% de hemorragia cerebral . Otros ensayos comprobaron que basta con 100 mg, una dosis con menos efectos indeseables.

Precisamente esos efectos son los que redujeron la indicación del uso universal. Pronto se recomendó solo a los hombres de más de 50 años con factores de riesgo, como tabaquismo, hipercolesterolemia, hipertensión, obesidad. Los repetidos análisis de los nuevos ensayos y la experiencia, cada vez reducían más los candidatos. Por ejemplo, la agencia americana que examina las estrategias preventivas clínicas en año pasado dictaminó que debería ser una decisión individual, en conjunto con su médico, iniciar la toma preventiva de aspirina, en dosis de 80 a 100 mg día, en persona de 40 a 60 años con un riesgo alto cardiovascular, en concreto, un 10% en 10 años. Y disuade de empezar a tomarla a los mayores de 60 años. Esa agencia revisa así su anterior recomendación a la vez que pone en duda lo que años atrás había dicho: que la aspirina previene del cáncer colo-rectal.

A esta postura prudente colabora la publicación hace unos días del ensayo clínico australiano en el que examina la experiencia de aspirina en ictus. Resulta que los que la toman tienen casi el 40% más riesgo de sangrado intracerebral, un problema que puede ser mortal.

Los ciudadanos se preguntarán por qué este vaivén, de quién fiarse. Mucho tiene que ver con las características de los sujetos estudiados, es decir, con sus riesgos basales. También, con el número de acontecimientos que permitan análisis fiables. Y muy probablemente, con los avances en la prevención y el tratamiento de la aterotrombosis. Tanto el número como la letalidad del infarto cerebral y de miocardio han disminuido. Tenemos mejores medicamentos preventivos, cada vez menos personas adultas fuman, la dieta ha mejorado, se hace más ejercicio y el tratamiento agudo de estas enfermedades ha reducido la letalidad espectacularmente. La aspirina en ese contexto, debido a los graves efectos secundarios, ha perdido protagonismo. No para los que ya han sufrido un infarto: si no hay contraindicaciones, la deben tomar.