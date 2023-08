Los primeros cien días no son vacaciones

En política, y en otros ámbitos, se ha instaurado la presunta cortesía de los cien días, si bien lo ha hecho ligeramente desvirtuada. Es común creer que los cien días son un plazo de tregua que se concede a los gobiernos y que es a partir de cumplido ese periodo cuando ha de comenzar a someterse a crítica sus acciones, como si esos más de tres meses pudieran ser un periodo de aclimatación.

El origen de la expresión no es ese. Hay ya una mención a los cien días en el breve discurso con el que Gilbert J. Gaspard, conde de Chabrol y prefecto del Sena, recibió al rey Luis XVIII en París, tras el último periodo de poder de Napoleón, desde su regreso de la isla de Elba y hasta la restauración monárquica de los Borbones tras la derrota en Waterloo. Entonces, el conde de Chabrol apeló a esos cien días como el lapso de tiempo desde la marcha del rey hasta su vuelta. Fueron pues cien días de paréntesis en el que se produjo el fracaso napoleónico.

Los cien días de gracia han llegado a nuestro imaginario gracias al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Pero no fueron cien días de impás y espera, sino de actividad. Con un país sumido en la crisis causada por la Gran Depresión, Roosevelt estableció a su llegada al gobierno una implacable actividad reformista, en el marco del llamado "New Deal" (nuevo trato o acuerdo, en su traducción al castellano). En realidad el "New Deal", que tenía como objetivo redinamizar la economía norteamericana y garantizar un sustento social a los estratos más pobres, se desarrolló entre 1933 y 1938, pero Roosevelt se marcó un plazo de cien días para acometer reformas legislativas y activó programas con un elevado coste presupuestario con la pretensión de iniciar una recuperación económica y devolver la confianza de la población hacia las acciones del gobierno.

El resultado objetivo de esos "Cien días" fue desigual, pero Roosevelt logró el respaldo social y consiguió comprensión tanto en el Congreso como en la prensa, lo que le permitió activar sus medidas bajo cierto "estado de gracia", que no impidió posteriores críticas.

De ahí a creer que los primeros cien días de un gobierno son la concesión de un periodo de reposo y acomodo hay un trecho. Al contrario, en puridad, debería tratarse de un periodo de análisis con vistas a la acción cuyas consecuencias pudiesen comenzar a evaluarse pasado ese tiempo y en el que, a la espera de los resultados, se permite al Ejecutivo de turno actuar con cierto margen de confianza. Es decir: deberían ser el primer acelerón de la actividad reformistas, no un margen para que los nuevos cargos se acomoden a la silla y decidan cómo decoran sus despachos.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, tomó posesión el pasado 27 de julio; sus consejeros prometieron el cargo el 1 de agosto y ahora, finalmente, el Ejecutivo ha definido su estructura. Arrancan pues los cien días en los que el Gobierno conformado por el PSOE e Izquierda Unida deberá expresar cuánto de verdad hay en ese afán reformista "tenaz, valiente y osado" que ha prometido el Presidente. No es tiempo para prepararse, sino para llevar a cabo las primeras acciones.

Juegan en contra del Ejecutivo la inestabilidad e incertidumbre que gobiernan la escena nacional, pero eso no debería convertirse en excusa. Aún es impredecible cómo terminará la investidura y cuáles serán sus costes políticos para cada bando o conjunción de intereses, y el aroma de una repetición de elecciones impregna el aire como un perfume constante. Aguardar de Madrid un marco estable será un anhelo imposible al menos durante un largo periodo.

Partiendo de esa asunción, el Gobierno de PSOE e IU tendrá que marcar desde el principio el marco de juego de esta legislatura: cuáles son la apuestas reformistas y con qué objetivo, y diseñar una hoja de ruta, en vez de aguardar a componer un balance de Gobierno al final metiendo en el saco todo lo que se pesca por el camino.

Hay algunos objetivos claros, por expresados, pero de los que aún se desconoce cuál será el camino que se marcará el Gobierno: continuar con la reforma de la Administración impulsando nuevos marcos legislativos que reduzcan burocracia, establecer un modelo para afrontar el reto demográfico (más allá de las enriquecedoras tormentas de ideas), llevar a cabo una transformación del tejido industrial y productivo bajo el nuevo paradigma verde, digital y sostenible (sin perder pujanza o productividad, sino ganándola) y diseñar un cambio en el modelo sanitario que lo haga más eficaz y sostenible. Este último, ha sido un propósito expresado por el propio Presidente, así que bien estaría tener cuanto antes como mínimo una declaración de intenciones. Al tiempo, resultará inevitable (aunque parezca lejano) afrontar la tan esperada reforma de la financiación autonómica, que no estará exenta de tensiones, y construir el papel de Asturias en un marco suprarregional del noroeste o el eje Cantábrico.

Solo marcándose objetivos de legislatura y estableciendo plazos inmediatos para ciertas acciones un gobierno consigue ese paraguas de "gracia y comprensión" que obtuvo el "New Deal". Si no, los cien días solo terminan siendo excusa para ganar tiempo de no hacer nada. O instalarse en la inercia, que viene a ser similar.