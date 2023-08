Historia de una pasión

Las portadas de la prensa de este lunes 21 de agosto son de una unanimidad inusual. Las deportistas de la selección española de fútbol con su copa de campeonas del mundo, su medalla y el derecho a lucir estrella en su camiseta lo llenan todo. Y con ellas el orgullo de un país que siente ese triunfo como propio. El empoderamiento femenino ha marcado un gol indiscutible gracias a un deporte que hasta no hace mucho era, como "soberano", cosa de hombres. El camino ha sido tortuoso, con obstáculos múltiples y no pocos sinsabores teñidos de machismo, pero el domingo las futbolistas dieron, según quienes de esto saben, una lección de juego, con técnica, táctica y buen hacer indiscutibles. Vamos, lo que los futboleros llaman "un partidazo". Además de saltar "toda España", los pueblos y ciudades de las protagonistas en primera persona se han vestido de fiesta que piensan prolongar todo lo que puedan. Otra vez, como sucedió en el 2010 con el campeonato del mundo en Johannesburgo (Sudáfrica), el domingo desde Sidney la bandera nacional ondeó con inusitada fuerza. Conocemos muchos nombres de las "chicas estrella" y hasta sabemos que la asturiana Montse Tomé, ayudante del entrenador Jorge Vilda, es copartícipe; la hemos visto. Es el triunfo de un país sin estancos.

Y como siempre, si llegamos hasta aquí y de ahí "hasta el infinito y más allá", que es lo que se dice cuando la euforia aprieta, hubo un pasado, plagado de pioneras que lucharon a brazo partido por romper una lanza a favor de que las mujeres pudieran tener un puesto en un mundo que parecía excluirlas. Naturalmente, también en Asturias hubo luchadoras. Cuando en el año 2015 la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias realizó sus actos del centenario, una exposición itinerante, centrada en los equipos grandes y en los futbolistas de renombre que todos conocemos, no eludió a las futbolistas de raza que con esfuerzo y casi sin recompensa llevaban practicando ese deporte desde 1956, "cuando nace el club Las Piezas de Sama, luego Club de Fútbol Las Piezas de Langreo". Se crearon varios equipos que disputaron un campeonato de fútbol femenino regional. Estuvieron Camisas Ike de Gijón, Las Sirenas Club de Fútbol de Luanco (vinculadas al Marino), el citado Club de Fútbol Las Piezas y las Perlas Negras de Carbayín. Ganaron las Camisas Ike. Corría el año 1971 y el paraguas federativo parecía tenerlas en cuenta, aún con mucha precariedad. En la década de los 80 se fundó el Club México de Oviedo, luego Tradehi y después el Oviedo Moderno. Hubo muchas en aquellos clubes y competiciones que merecerían un recuerdo particular, el de todas las jugadoras que habría que rescatar. Leemos que hizo gran labor organizativa Susana Morán y con nombre propio e imagen personal (por algo sería) en la exposición del Centenario estaba Rosa Tuya, jugadora, entrenadora y seleccionadora de la selección asturiana de fútbol en 1986. El Sporting de Gijón crearía su equipo de chicas en 1995. En todo aquel recorrido de liguillas regionales o partidos fuera de la Asturias del alma, el mantenimiento de la afición o la vida de las jugadoras no fue ni fácil, ni cómodo, y de primas o fichajes... ¡qué decir! Pero ahí seguían, siguieron abriendo un camino difícil que las ha llevado hasta aquí. Ellas también son campeonas del mundo. Felicidades.

Historia breve del fútbol femenino asturiano: https://futbolretro.es/futbol-femenino-asturiano/