La diplomacia deportiva es parte de la diplomacia pública y cada vez es más reconocida, aunque sigue siendo insuficiente en nuestro desigual contexto europeo. Bien utilizada es un valioso instrumento de la política nacional exterior, con posibilidad de influir positivamente en otros países. A diferencia de la diplomacia tradicional, la diplomacia pública, basada en la propaganda y apoyada en los medios de comunicación, incluye la interacción no solo con los gobiernos, sino sobre todo con personas y otras organizaciones no gubernamentales. En ella asume mucha importancia lo que se ha dado en llamar la "marca de Estado", es decir, la imagen que se pretende ofrecer de un país, aquello que se trata de promocionar porque representa su identidad, su cultura, sus valores. Ni que decir tiene que la marca debe fundamentarse en obras culturales, sociales, científicas, técnicas, etc., captadas en lo que valen, primero por propios y luego por extraños.

La diplomacia pública, y en su marco el deporte, se adscribe al "poder blando" o medio de persuasión sutil, a diferencia del "poder duro" o coercitivo. En el caso concreto de España, en 2012 se creó el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, al que corresponde proponer al Gobierno las medidas para la mejora de la imagen exterior de nuestro país, así como la planificación, el impulso, la coordinación y el seguimiento de la acción exterior española, pública y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico, para promocionar dicha imagen. En esa mejora tiene mucho que decir cuanto corresponde al deporte, en particular, y a la cultura, en general. Es indudable que la victoria de la selección femenina de fútbol de España, además de beneficiar la práctica deportiva por parte de las mujeres, lo que supone un avance considerable, mejora la imagen exterior de España y su proyección internacional. El triunfo histórico de nuestras deportistas en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda ayuda a relanzar la Marca España; una gesta que incide positivamente en el autoconcepto de España y en su imagen más allá de las propias fronteras, algo que en cierto modo ya quedó demostrado cuando la selección masculina quedó campeona en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Desde luego, se contrarresta, aunque insuficientemente, la pésima labor de algunos políticos que ni siquiera creen en España como proyecto de vida en común. El deporte (del lat. deportāre = trasladar, transportar) es un fenómeno social y cultural que a lo largo de la historia ha demostrado su potencialidad para unir naciones y culturas. Es una valiosa herramienta de diplomacia cultural que puede acercar a los pueblos. Es fundamental en el desarrollo civilizatorio y en el fomento de valores compartidos. Por eso, hay que celebrar espcialmente la victoria en un terreno tradicionalmente considerado masculino. Este éxito abre puertas y favorece la mentalidad de superación y de igualdad, aunque aún haya mucho camino que recorrer. La diplomacia deportiva tradicional, que ha sido esporádica, discontinua y poco efectiva en su aspiración de servir a la política exterior de un Estado, ha de ceder el turno a la moderna diplomacia deportiva, estratégica, sistemática y llamada a tener más éxito en alcanzar sus objetivos a partir del deporte de élite, de los deportistas y de los eventos deportivos de un Estado. Planificadamente o no, las campeonas del mundial, son también nuestras embajadoras, contribuyen con su conquista deportiva a mejorar la imagen y la influencia internacional de España. Junto a esta hazaña deportiva de la selección femenina de fútbol también pueden encontrarse malos ejemplos de antidiplomacia deportiva, o sea, un tipo de comportamiento nocivo e incívico que ofrece una imagen negativa del país. El perturbador beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol a una jugadora de la selección al recoger su medalla como campeona del mundo, así como el gesto obsceno de este mismo desafortunado protagonista, desde el palco, enturbian la victoria y mancillan nuestra imagen. No tiraremos piedras sobre los pésimos actores, aunque enturbien la fiesta, pero son muchos los retos a los que nos enfrentamos como para no cuidar, con conciencia clara, nuestra actuación. Las perspectivas pueden diferir sobre el papel exacto que el deporte debe desempeñar en la diplomacia, pero es un hecho evidente que tiene un impacto en la imagen nacional y en las relaciones internacionales. La diplomacia deportiva y cultural puede mostrar y potenciar nítidamente los valores, llega a los jóvenes, fomenta el desarrollo social, acerca a los países, etc. Por ello, es necesario articular y consolidar una estrategia eficaz en este sentido. Las jugadoras de la selección española de fútbol, quizá sin saberlo, han venido a apoyar con su victoria esta diplomacia deportiva, en la que no tienen cabida las conductas impúdicas. ¡Campeonas, embajadoras!