Boni, cronista parlamentario, y la jurisprudencia

El homenaje de despedida que le hicimos los compañeros de Redacción fue entrañable y cariñoso pero, quizá, dentro de la normalidad. Sin embargo el alto estamento judicial (fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de sala, consejeros del Poder Judicial, bogados…) le despidieron sometiéndole a un singular juicio. Y le condenaron a continuar informando diez años más "en beneficio de la colectividad judicial".

Ese ha sido uno de los muchos hechos significativos de la trayectoria periodística de Bonifacio de la Cuadra (Úbeda, 1940). Porque Boni –así cariñosamente le conocía toda la profesión– tenía en su haber importantes hitos en el mundo de la información. Junto a Sol Gallego, su compañera y más tarde directora de "El País", adelantaron los textos que los siete "padres constituyentes" iban decidiendo sobre la Carta Magna que España disfruta desde 1978. Ley que defendió con contundencia a la vez que apoyó y justificó su adaptación y su puesta al día (institución matrimonial, los derechos de la mujer, el fortalecimiento de la democracia, la realidad de la situación de la juventud…) así como su rechazo al avance de los partidos constitucionalistas en los que va perdiendo la actividad en detrimento de los militantes mientras se fortalecen los aparatos. "La degradación de la democracia española no se debe a los defectos de la Constitución, que existen, sino al mal uso que se ha hecho de las reglas de juego", señalaba en uno de sus libros, "Democracia de papel. Crítica al poder, desde la transición a la corrupción", publicado en 2015 por Catarata.

Bonifacio era el rey –no ocultó en sus artículos las, para él, anomalías constitucionales respecto a la monarquía– de los apuntes, de las notas. Contaba, así, como logró sacar papel y bolígrafo mientras un guardia civil bajo el mando del golpista Tejero les apuntaba con su arma mientras mantenía en el suelo a un grupo de periodistas en una habitación del Congreso durante el asalto del 23F.

"Busco que los lectores lo sepan todo", recuerda su mencionada compañera de redacción Sol Gallego, que se considera su alumna desde que coincidieron en una redacción y que trabajaron juntos más de treinta años. Para Bonifacio, que había estudiado Derecho en Granada, "El País", del que formó parte desde sus prolegómenos, cuando el periódico aún no tenía la licencia de publicación, fue su medio fundamental aunque pasó por la agencia Pyresa, el frustrado diario "Nivel" o por "Cuadernos para el diálogo". En el diario de PRISA formó parte del Consejo Editorial aún después de su jubilación y fue el más votado cuando los periodistas votamos a los miembros del primer Comité de Redacción, del que también formé parte, que redactó el pionero Estatuto de la Redacción.

Preciso y detallista en sus crónicas parlamentarias primero y en sus informaciones sobre temas jurídicos y análisis judiciales –él levantó el caso Banca Catalana y las implicaciones en él de Jordi Pujol–, a sus escritos (que se exportaban a través de El País New Service) no les faltaba un signo de puntuación ni una explicación de temas difíciles para lectores no expertos. Entrañable y llano en el trato, Bonifacio era amigo de todos salvo de quienes presumían de exclusivas, algo del que él era el máximo exponente. Dice Sol Gallego que "fue probablemente el periodista que más exclusivas ha proporcionado en la historia" del periódico que fundaron José Ortega Spotorno y Jesús Polanco.

Bonifacio, que tenía una gran familia que le quería y admiraba, falleció de un cáncer a los 83 años mientras conservaba su humor, seguía al cabo de la más pura actualidad y de la amistad de sus muchos amigos. Querido Boni, recibe mi último abrazo.