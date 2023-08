Los tiempos de la política

La decisión del Rey de proponer a Feijóo para la investidura es razonable y ha sido bien recibida en general entre los partidos y la opinión pública, probablemente por motivos diferentes. El cuestionamiento de alguna de las consideraciones hechas en la explicación ofrecida por la Casa del Rey a través de un comunicado, en particular la referida a la costumbre, merece ser anotado y debatido, pero ha tenido escaso eco. Los dos aspirantes a presidir el Gobierno se dan por satisfechos. Feijóo ha visto cumplido su deseo de ser el primer candidato a la elección y Pedro Sánchez, seguro de la derrota del líder del PP, dispondrá de un plazo amplio, que le permitirá abordar la negociación de los apoyos que necesita para seguir en La Moncloa con más tranquilidad. Y, por otra parte, el hecho de que la formación del Gobierno o la convocatoria de elecciones tengan fecha en el calendario proporciona una mínima certidumbre y cierto alivio a los españoles, que sienten una inquietud lógica ante la situación política.

El Rey ha salido bien del brete, con la ayuda de los políticos consultados, pero su decisión era fácil solo en apariencia. Feijóo y Pedro Sánchez acudieron a la entrevista sin tener confirmados los votos favorables de la mayoría absoluta del Congreso. El líder de los populares podría ser investido con 172 en segunda vuelta, si no fuera porque la izquierda y los nacionalistas, que son más, es muy probable que voten en contra ya en la primera. El número de votos seguros a favor del líder socialista es desconocido, pero mientras Feijóo tiene solo remotas posibilidades de conseguir los votos o las abstenciones que le faltan, Pedro Sánchez podría alcanzar los mismos con que fue elegida Armengol presidenta del Congreso. Con datos contrastados, indicios y conjeturas, el Rey siguió un criterio basado en el resultado de las elecciones y los votos ya explicitados, que es acertado. Aún con una información limitada, optó por hacer una propuesta, en vez de convocar pasado un tiempo una segunda ronda de consultas, para no abrir un periodo de espera que demorase indefinidamente el trámite.

Conviene tener muy en cuenta que la mayor dificultad del Rey a la hora de desempeñar su papel no procedía de la selección del criterio con el que dirimir entre dos postulantes, sino de la actitud adoptada por los grupos nacionalistas de no acudir a las consultas y no informar de su voto. Sea por aprovechar la ocasión para manifestar su alergia a la Monarquía, o por una estrategia interesada, este episodio redunda en el desdén que vienen mostrando hacia la política española en cualquier oportunidad que se les presenta, excepto cuando andan por medio sus intereses. Dado que estos partidos, a los que la coalición de izquierdas propuso incorporar a la dirección del Estado, son los que negocian el gobierno de España, no debería pasar desapercibido que el desplante no tiene como destinatario único al Rey. Por lo mismo, no es descartable que traten de alargar las conversaciones el máximo tiempo posible y que las animen con nuevos gestos disruptivos. El PSOE, que los incluye en la nómina de su mayoría llamada progresista, haría bien en ser menos deferente y procurar cuanto antes la firma de un pacto, si esa es su voluntad, legítima por supuesto.

La decisión del Rey es correcta, pero no puede descartarse que tenga consecuencias imprevistas. El PP y el PSOE continúan la disputa en torno a qué partido debe adjudicarse la victoria en las elecciones. Ahora ambos negocian simultáneamente la investidura de su candidato. Pero el primero en someterse al juicio del Congreso será Feijóo. Siendo consciente de sus posibilidades de éxito, al poner tanto empeño en su candidatura cabe preguntarse cuál es su objetivo. ¿Confía de verdad en convencer a los peneuvistas para que faciliten su investidura o lo que pretende en realidad es tomar posiciones ante la legislatura o, si fuera el caso, ante unas próximas elecciones? Me inclino por lo segundo. Feijóo piensa que con algunas correcciones puede aumentar el apoyo electoral que obtuvo el 23 de julio. Su propósito es orientar al partido en esa dirección. Y, en el panorama que se divisa, es posible que tenga razón. La incógnita es la fecha de las elecciones. De celebrarse en enero, lo que me parece bastante menos probable que posible, estaríamos dedicando más de un año del calendario a batallas electorales. La sociedad española tiene muchos problemas pendientes y urgentes, y la política sus tiempos.