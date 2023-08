Adiós a la Escolanía de Covadonga

Frank Herbert en "Dune" comienza diciendo "Un comienzo es un tiempo muy delicado…", pero es posible que en este caso mas delicado es decir adiós a una institución que ha formado parte de la historia de Asturias. Es complicado poner un epílogo cuando se ha formado parte de ello, en concreto va para todos aquellos que a lo largo de estos 78 años han llenado con sus voces este lugar tan nuestro.

No deseo caer en un discurso nostálgico, sino tratar de contar que significa esto de ser escolano. Este año es el último en el que sus cantos sonarán en la Cueva y en la Basílica, y que todo visitante del santuario recuerda. Pero detrás de estos cantos, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo de niños que durante varios años se levantan para que cada persona que llega a este lugar emblemático se llene con un recuerdo especial y único, este es el papel que ha jugado a lo largo de todo este tiempo. Para que esto fuera así, un día en la vida de un escolano comienza muy temprano. La música te despierta y su rutina gira en torno al ensayo. Es el eje central, ese trabajo diario pretende que todo sea perfecto. A lo largo del tiempo este espacio de cultura ha ido creciendo con diferentes propuestas formativas como perfeccionamiento de canto, solfeo y la elección de un instrumento musical, para que el resultado a la hora de interpretar cualquier partitura fuera lo más perfecta posible, esto también ha hecho que la experiencia de cada escolano fuera única, y su formación muy especial. No es casualidad que gran parte de escolanos, independientemente de los años transcurridos hayan hecho de la música parte de su profesión.

Sé que aquellos que estén leyendo este escrito y que comparten el hecho de haber sido escolanos, pueden tener recuerdos agridulces. Hace un momento he escrito, que exigía por parte de cada uno mucho trabajo y esfuerzo. Hemos compartido nuestra infancia con un grupo de niños, y eso no es fácil, en algunos casos casi sesenta niños vivíamos y nos educábamos compartiendo todo nuestro tiempo, y por supuesto, todos los recuerdos no pueden ser buenos. Pero estoy seguro, que a medida que el tiempo ha pasado tenemos ese algo especial en la memoria, éramos una gran familia, "con sus momentos…".

He dicho que la Escolanía forma parte de la historia del santuario y de cada visitante, y en especial de todos aquellos que quisieron que fuera suyo para una celebración especial. Podemos decir que nuestro Rey fue nombrado escolano de honor, cuando aún era príncipe de Asturias, y que la familia real siempre ha mantenido un vínculo con el santuario. También estuvimos en la visita del papa Juan Pablo II, y en tantas fechas especiales en la que Covadonga era el centro, y siempre hemos estado allí. Eso se ha acabado.

Podría enumerar cantidad de anécdotas, unas de carácter público y otras solo nuestras, como la grabación de nuestro primer disco en Madrid. Ahora no parece gran cosa, pero, en aquél momento salir de Covadonga e ir a Madrid a grabar un disco, y que además te digan que en ese mismo sitio y momento hay alguien llamado Victor Manuel que es asturiano, y allí estaba en la cafetería del estudio de grabación. O cuando cada año nuestros equipos de fútbol se concentraban y tratábamos de conseguir sus autógrafos, y así cantidad de recuerdos que forman nuestras pequeñas historias personales. Algunos incluso recuerdan que en nuestro salón de actos pudimos escuchar y ser escuchados por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, Se que cada uno de los que formamos parte de esta institución tendremos nuestros propios recuerdos. Diremos adiós a escuchar la escolanía cada día cantar el himno de Covadonga, la novena de la Santina, la Semana Santa, la misa de gallo, y todas las celebraciones y actos en las que estas voces han sonado para hacerlas un poco más especiales.

Solo quiero terminar diciendo que, al margen de cada historia personal, es y debe ser un orgullo decir que uno ha sido escolano y que cuando nos encontremos, seamos del año que seamos, compartiremos un gran abrazo y cantidad de historias.

Sea esta mi aportación y homenaje a todos los que con su esfuerzo y trabajo han hecho de la visita a Covadonga un recuerdo único.