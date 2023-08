El jabalí y la jauría

En esta intensa polémica visigoda de pata corta del jabalí perseguido por una jauría rabiosa, lo peor de todo no es el pico no consentido a una futbolista sino lo que rodea a la gesticulación en su conjunto. Es Rubiales, por ejemplo, llevándose la mano a los genitales y la palabra al absurdo. La propia futbolista, pretendida víctima, no le da mayor importancia al hecho de que el presidente de la Federación Española, en un arrebato inapropiado de una persona que ostenta su cargo, la bese, hasta que la presión la reconduce por otro camino distinto. Ahí tenemos también una señal que invitaría a no exigir explicaciones lógicas o racionales de seres primarios que son los primeros en no poder explicarse a sí mismos lo que está ocurriendo ni el revuelo armado en medio de una turba política oportunista.

Desde luego, Rubiales no parece por su estilo y forma de comportarse una persona adecuada para ejercer ningún cargo que exija representación oficial. Es zafio y vulgar, producto de una actualidad hortera que anima a vestirse un traje y calzar zapatos de cordón sin calcetines, se expresa mal y se comporta peor. Falta finura en lo que habla y desprende, y ha empezado pronto a estar bajo sospecha de corrupción, como suele suceder con una buena parte de los dirigentes del fútbol mundial. No hay violencia sexual en lo que hizo como pretende hacerlo ver Irene Montero, pero sí una injustificada euforia de alguien que no sabe conducirse por la vida y mucho menos en los momentos que requieren el tacto y el protocolo de las grandes ocasiones. Cuando escribo, no ha dimitido aún Rubiales pero antes de lo que echen debería dar un paso al frente y proclamar solemnemente me voy por ser un idiota. España, en medio de los cánticos de algunos analistas que confunden el éxito de una selección femenina de fútbol con los avances en igualdad, ha quedado tocada una vez más por la simpleza cerril de su liderazgo.