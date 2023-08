El diálogo imposible

Diálogo, aunque en su segunda acepción de la palabra, es una discusión sobre un asunto con el fin de llegar a acuerdo. Se conversa para poder alcanzar soluciones a los problemas. El diálogo también ha sido utilizado, sin embargo, como pantalla para dar a entender de que resulta imprescindible hablar de todo con todos aun sin la posibilidad de entenderse en nada.

Feijóo mantiene estos días que está dispuesto a entablar una conversación con Junts Per Catalunya "dentro del respeto a la Constitución". Lo mismo ni más ni menos que ha reiterado tantas veces Sánchez, al que el Partido Popular criticó siempre por elegir como interlocutores a los que promovieron el golpe independentista. El problema, más allá de las contradicciones partidistas, es que no sabemos todavía cómo es posible llegar a ese acuerdo sin vulnerar la Carta Magna cuando los independentistas exigen para entenderse la amnistía, el referéndum sobre la independencia de Cataluña y un nuevo modelo territorial que no encaja en los límites constitucionales. El apoyo a cualquier investidura, la de Feijóo o la de Sánchez, no deja por tanto de levantar sospechas por su precio y la inestabilidad que supondría depender de unos interlocutores así. De hecho, hasta los propios socialistas han alertado sobre la provisionalidad de esa dependencia mientras se encaminan hacia ella con los brazos abiertos para poder mantenerse en el Gobierno después de haber perdido las elecciones en las urnas.

Feijóo, en cambio, decidido a asumir el coste de una investidura imposible, se ha puesto exclusivamente como línea roja el diálogo con Bildu. No así con Puigdemont, al que está dispuesto a escuchar, supongo yo, para ver lo que pretende y si existe alguna remota posibilidad en la cuadratura del círculo. Practica un optimismo antropológico a prueba de bomba que consiste básicamente en no saber qué hacer en unas circunstancias que ni siquiera se podía haber imaginado.