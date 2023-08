Rubiales, el feminismo verdadero y el derecho romano

"Es comprensible, escribió, Simone de Beauvoir que el hombre haya tenido la voluntad de dominar a la mujer, pero: ¿qué privilegio le permitió dominar esa voluntad?". Consideraba la filósofa existencialista que la insignificancia histórica de las mujeres ha determinado su desconocimiento. Pues bien, un aspecto muy significativo de esa insignificancia ha sido (y sigue siendo) la irrelevancia del consentimiento femenino.

Quienes dedicamos nuestro tiempo a estudiar el pasado, y a contar historias sobre el mismo, volvemos a él cuando un suceso del presente ocupa todo el espacio mediático. Me refiero al acontecimiento reciente producido con ocasión del inconmensurable éxito mundial de nuestra selección femenina de fútbol. Se trata de un acontecimiento que no puede ni debe ser ensombrecido por una agresión machista protagonizada por un individuo besucón, que decidió celebrar la victoria manoseándose ostentosamente los genitales para más tarde plantificar un beso en los labios de una de las jugadoras. Nada justifica a estas alturas la ignorancia sobre el respeto y la dignidad debida a las mujeres, pero la actitud grosera y presuntamente delictiva acaso sí pueda encontrar explicación en la historia.

Los juristas romanos ya se ocuparon de proteger bienes jurídicos como la vida, la libertad y la dignidad. En la Roma antigua resultaba relevante el consentimiento de la víctima, para determinar el grado de responsabilidad del agente o para eximir de dicha responsabilidad: no hay exigibilidad jurídica sin consentimiento (sine voluntatis eius non potest exigere) Desde la República, el acceso carnal no consentido (cometido con violencia física o psicológica) contra varón o mujer libres entró en el ámbito de la iniuria y a partir de ahí se penalizaron conductas de abusos y coacciones. Más tarde, brillantes juristas que vivieron en tiempo de los emperadores Severos consideraron imprescindible, a efectos de imputación de delitos, determinar el nivel de responsabilidad y el grado de intimidación en cada supuesto concreto. Como no había un sistema de tipicidad delictual, la concesión de las distintas acciones en cada caso (la acción de violencia o la de injurias entre otras) permitía determinar cuál era el bien jurídico protegido y el alcance de la protección jurídico penal. Pero siempre resultaba necesario averiguar si hubo o no consentimiento (para diferenciar si el acto lo cometió un violador, un agresor o un amante) distinguiendo en cada caso el bien jurídico protegido y ajustando la gravedad de las penas. Un acto de agresión no consentido era en definitiva castigado ya en el derecho penal romano.

Volviendo al acontecimiento mediático y a la actitud primaria y agresiva contra una mujer profesional del deporte y campeona del mundo, el individuo besucón aparece ante las cámaras muy sorprendido ante la reacción de la mayor parte de la ciudadanía civilizada, que ha contemplado el ósculo y escuchado decir a la jugadora: "no me gustó". Se defiende manifestando que la joven deseó ese beso y dio su consentimiento. El derecho procesal romano determinó ya que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega y si la mujer dice que no consintió tendrá él que probar que ella sí lo hizo. Por otra parte, en la espiral del absurdo que supone defender la licitud del acto violento, el individuo mantiene que se trató de un gesto a la vez "espontáneo" (¿de quién?) y consentido recíprocamente, lo cual resulta difícilmente compatible.

Resultan de gran interés para entender las dificultades que presenta probar que la víctima no consintió, los conocidos versos de Ovidio en su obra erótica "El arte de amar" cuando aconseja a los amantes masculinos que, lejos de dejarse disuadir por la aparente resistencia femenina, continúen adelante en sus pretensiones sexuales, pues en realidad la violencia les da placer a las chicas (vis grata puellis). Experto al parecer en el sentir femenino, afirma que una mujer no se satisface con simples besos preliminares, sino que cuando acepta éstos busca todo lo que debe llegar a continuación. En el intercambio erótico incita al ejercicio de la violencia porque las féminas sienten placer siendo forzadas. Cuando ellas manifiestan una voluntad contraria a la violencia sexual en realidad están manifestando lo contrario de lo que realmente desean (quod iuvat invitae saepe dedisse volunt). Por otra parte, no se refiere Ovidio a una mujer en particular, sino que generaliza al afirmar que todas las mujeres se excitan y gozan con la violencia, recibiendo ésta como un regalo. La idea de la mujer como ser siempre complejo y contradictorio, con natural inclinación a la mentira y al engaño, que dice una cosa y piensa otra, es recurrente en la literatura y en los escritos de los filósofos. Engaña la mujer por ejemplo cuando finge la violación porque, se dice, es imposible introducir el sexo en un cuerpo en movimiento.

A partir del cristianismo, y especialmente con la legislación del emperador Constantino, se mantiene teóricamente la vigencia de los principios clásicos romanos en cuanto a que el consentimiento de la víctima elimina tanto la antijuricidad de la acción como el dolo del sujeto. Pero se trata de principios difíciles de compatibilizar con la nueva regulación de las agresiones sexuales y se produce una especie de inversión de la carga de la prueba, siendo la mujer agredida quien tiene que probar la resistencia ante la agresión del ofensor. Las únicas pruebas que durante siglos se consideraron válidas para probar la falta de consentimiento fueron las heridas, los signos externos que mostraban hasta dónde llegó su nivel de resistencia. Hubo una figura delictiva de rapto en la que la mujer raptada era a la vez víctima y sujeto activo del delito aunque no hubiera intervenido en el iter criminis (ni ideado el rapto ni participado en él) de modo que si la mujer no probaba su oposición al mismo provoca su imputación y era castigada con la misma pena que el raptor por la escasa diligencia observada para evitar el rapto.

Muchos siglos después de los romanos , ya en el siglo XIX el gran penalista italiano Carrara manifiesta la obligación que tiene la mujer de la dejar clara una negativa ante una agresión sexual; el ilustre penalista llega a poner sobre los hombros de la presunta víctima de la agresión sexual las dudas sobre el dolo del agresor y la tranquilidad de la conciencia del órgano judicial: "la donna che davvero non vuole, ha modi ben positivi per far certa e palese la sua contrarietà, così all’uomo che la richiede, come poi al magistrato; ed in tal guisa rendere indubitato il dolo del primo, e far tranquilla la coscienza del secondo".

Por último, y para terminar ya mi reflexión histórica sobre este episodio de brutalidad y machismo en el mundo futbolístico, no deja de resultar curioso que el individuo besucón, además de repartir carnés de buenas y malas feministas, pida que "se aplique la ley". Sucede con el derecho lo que no sucede con otras áreas del conocimiento, como la Química o la Paleontografía, y es que cualquiera cree conocerlo y se muestra dispuesto a manosearlo como manosean cosas y personas en su propio provecho. Que se aplique la ley con todo su rigor, sí. Pero no basta eso, también y, sobre todo, es necesario que se instruya en el respeto a las mujeres, en las escuelas, en los hogares, en los institutos, en las universidades; que se introduzca a las nuevas generaciones en la vieja y no superada historia de la violencia de género para no seguir normalizando actitudes violentas. (El obispo Isidoro de Sevilla en sus Etimologías identificaba al varón "porque en él es mayor el vigor físico o porque trata a la mujer con violencia"). Un pasado violento y opresor no desaparece solo porque hayamos decidido ignorarlo; al contrario, ha encontrado con el beneplácito de cierta clase política facilidades para colocarse estratégicamente en muchas mentalidades.

No podemos negar que hoy siguen existiendo arquetipos culturales, topoi, que marcan nuestro comportamiento social y jurídico. Así, el de la mujer agredida por no haber opuesto la suficiente resistencia; la culpable por no denunciar; la que provoca por su forma de vestir o comportarse y la que dice que no cuando en realidad quiere decir que sí. No son pocas las personas que ignoran hasta qué punto las raíces de estos topoi están instaladas en sus conciencias y determinan decisiones cotidianas que adoptan en su ámbito familiar, profesional o académico para que no normalicen actitudes que son avanzadillas de agresiones aún más graves. La violencia histórica contra las mujeres no quedó recluida en superadas ideas ancestrales, sino que se percibe también en las actitudes de prebostes del mundo futbolístico y en cuantos las aplauden.

Hemos dormido soñando con haber superado nuestro pasado histórico jurídico. Pero de pronto nos hemos despertado ya en algún lugar del avanzado presente y hemos descubierto, parafraseando a Augusto Monterroso, que el dinosaurio (Rubiales) todavía estaba allí.