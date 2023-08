Carteles que evitan multas

Parece que este verano va de carteles ingeniosos en el Oriente. Ingeniosos y, por supuesto, útiles. A los ya famosos murales en algunos pueblos instando a los dueños de perros a que recojan los excrementos –y de paso a las personas a que hagan sus necesidades en los lugares indicados y no en plena vía pública– se unen ahora los que buscan evitar disgustos a los turistas con los aparcamientos.

No es fácil estacionar en el Oriente, una de las comarcas más visitadas no de Asturias, sino de toda España. Cada vez hay más gente y cada vez menos plazas para aparcar. Así las cosas, las multas están a la orden del día en buena parte de las principales villas, ciudades y pueblos de la comarca, especialmente en estas fechas de avalancha turística, ya sea en zonas de playa como en el área de influencia de los Picos de Europa.

Las ganas de dejar el coche aparcado hacen que muchos no se fijen en las señales de que ahí no se puede. En otros casos resulta que no se ve bien o que incluso no hay señal, con lo que la sanción es segura. Pues bien, hay muchos amables vecinos que han optado por colocar carteles para avisar a los foráneos y ahorrarles hasta 200 euros de multa segura.

En nombre de todos esos turistas incautos, muchas gracias.