Cuando hablo de rubiales entre admiraciones, no estoy refiriéndome al culebrón del verano proporcionado por el Presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, más conocido como besitos inoportunos, ahora suspendido temporalmente del cargo; me estoy refiriendo a un chico de pelo rubio, pues el sufijo ales lleva una relación (uf, casi me sale felación en vez de relación, ¡este Word!), con abundancia de alguna cosa o de plural de muchas otras, no precisamente en pelo, cosa curiosa si hablamos del Rubiales futbolero, sino de, por ejemplo: de dinero, dinerales; de mineral, minerales; de metal, metales; de mundial mundiales, como las jugadoras de la selección española de fútbol que acaban de ganar el mundial.

Hace algún tiempo, mundial se había convertido en un adjetivo que enaltecía a una persona: eres mundial, que se refería a un hombre o una mujer que triunfaba en algo o hacía una cosa única o diferente a lo que hacían los demás, o que tenía una chispa innata, aunque ésta fuera sin importancia, o circunscrita a un ámbito social reducido.

Las mundiales, las jugadoras de fútbol, se les puede aplicar el mundial como campeonas, y el mundial como únicas en su actividad deportiva. A cada una se le puede decir, eres mundial, porque atesora en su currículo un hecho especial que le va a durar cuatro años.

El buscar ahora un equilibrio entre el triunfo y el beso robado es tarea compleja y que ambos hechos se disputan las páginas de los diarios a partes casi iguales. España es un país de grandes besos, por mucho que Hollywood nos quiera superar. Quien, como Paquita Rico, Lola Flores o Carmen Sevilla han besado como dicen en la película "El balcón de la luna" de 1962: "la española cuando besa, besa siempre de verdad, y a mí nunca me interesa besar por frivolidad, me puedes besar en la mano, me puedes dar un beso de hermano, así me besarás cuando quieras, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera". Según el pasodoble con letra de Adrián Ortega y música de Fernando Moraleda Bellver.

Se ve que este tal Luis Rubiales no es muy aficionado a escuchar a las clásicas cantantes españolas que han dado una generación de triunfadoras dentro y fuera de la pantalla, en lo que se llama canción española. Sino se hubiera dado cuenta de que un beso no se roba en la boca, se da por amor, se da con permiso, se da de común acuerdo, pero podía haberlo dado en la mano, que tampoco es beso, solo un simulacro, porque la boca no toca la mano, sólo se inclina sobre ella, que es un gesto de máxima delicadeza y categoría, a pesar de las feministas de mesa camilla que, tal vez, desprecien este gesto. Pero este Rubiales es un hortera, que, a pesar de tantos viajes, tanto trato con gente de muy diversa condición, de su abundante y desproporcionada paga, no diría jornal, porque ofendería a los trabajadores, porque, según algunos medios anda por los 600.000 euros al año, entre sueldo y otros complementos, pues no está en la línea de la elegancia y la galanura.

Tampoco se le puede dar por una persona docta, leída, cultivada se puede decir. Muchas veces, el emplear mucho tiempo en el ejercicio físico, se olvida uno del ejercicio intelectual. Por eso, si un día hubiera pasado, así, como disimulando, por las "Rimas" de Becquer se hubiera enterado de la forma en que se puede pedir un beso si se desea, pero sin ofensa ni escándalo: "Por una mirada, un mundo; / por una sonrisa, un cielo; / por un beso... yo no sé/ qué te diera por un beso".

Se ve que el exfutbolista sintió un deseo desenfrenado por un beso de la madrileña Jennifer Hermoso y se olvidó de canciones, poemas y demás historias, y como el tiempo apremiaba, por lo que se ve, pues que le dio un beso en los labios a la jugadora. El beso corrió como reguero de pólvora, que se dice, y llegó a informativos de medio mundo y en diversos idiomas. No me extrañaría que las revistas semanales le dediquen varias páginas al asunto, y él, aprovechando el tirón, escriba un librito (por medio de un "negro", ya saben, el que escribe lo que firma otro) para hacer caja titulado el beso que te di y no te lo pedí. Más o menos.