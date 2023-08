Esperpento nacional

El "caso Rubiales" hace ya horas que ha superado la barrera de un beso no consentido, del jefe a la subordinada, durante la celebración de un campeonato mundial de fútbol para instalarse en el esperpento que de vez en cuando caracteriza a este país. El mismo Gobierno que mantuvo, en medio de otros sonoros escándalos, al bribón teme por el daño que está ocasionando al prestigio de España en el exterior todo este ruido ambiental. El surrealismo cañí ha formado siempre parte de la identidad nacional pero ahora se dispara hasta el extremo con una conversación pública envilecida que las redes sociales se encargan en cada momento de amplificar.

Un alto dirigente sobredimensionado por el altavoz del fútbol no tiene inconveniente en llevarse la mano a los dídimos en público y es acusado de agresión sexual por extralimitarse con una jugadora. Una madre se encierra en una iglesia e inicia una huelga de hambre para protestar por "la cacería" emprendida contra su hijo, después de que este se erigiese en víctima de toda una conspiración. Dos seleccionadores protegidos le aplauden al pronunciarse contra el "falso feminismo" que lo acorrala y pocas horas más tarde, cuando comprueban que ya está liquidado, como dos auténticas ratas censuran públicamente su conducta. Los vecinos de Motril lo defienden y piden a la víctima de la supuesta agresión sexual que se retracte y cuente si de verdad el beso era robado o sencillamente fue la expresión de la euforia por el éxito obtenido.

A falta de otros ingredientes que seguramente se irán incorporando al guion, el sainete envilece pero hay que reconocer también que entretiene en medio de una investidura política que no entusiasma. No es de extrañar que, con toda esta emoción tribal, Rubiales sea reclamado en un futuro, por lo menos para un cameo, en una nueva entrega de Torrente. Si Bigas Luna viviera y Javier Bardem no estuviera, desde hace ya tiempo, para otras cosas, incluso se podría llevar al cine su ascensión y caída.