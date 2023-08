Ignoino (aviso a navegantes)

Usurpo el papel de don Camilo el del premio en la genial adaptación cinematográfica que el grande Camus hizo de su obra "La colmena". Recuerden la escena, cuando se define nuestro Nobel como inventor de palabras y asegura que su misión es "enriquecer el léxico patrio". Yo he inventado una palabra: ignoino. Hay acrónimos resultones, reconozco que este es feo, pero necesario, de igno-rante e ino-cente. Ignoino: "Dícese de la persona buena que, amén de su ignorancia sobre materia informática, adolece de la inocencia propia de su bonhomía, cualidades que usa la canalla informática para hacerle víctima de sus fechorías".

Y ahora a lo nuestro, vayamos al chigre. Paquita esta desolada. Mira que tiene un carácter fuerte, pues nada, la vemos con la lágrima puesta. Ignorancia e inocencia se dan cita en su personalidad ignoino. Lo primero que hizo, antes de sentarnos, fue mostrarnos un SMS que recibió aquella misma mañana, leímos: "Hola mamá, mi teléfono se cayó al agua y mi tarjeta sim también se mojó. Este es el número temporal envíame un mensaje a través de Whats App wa.me/34641631263. Por favor, mamá, de lo contrario será desastroso para mí".

Por este orden exclamamos: ¡joder!, Zapatones; ¡hostia!, Maquinona; ¡carajo!, yo. ¿Y qué?, preguntamos a coro. Pues nada, apenas la voz le salía del cuerpo, entré en el link, creo que se llama así, mi hija desesperadamente pedía 3.000 euros, que le hiciera una transferencia inmediata o el desastre. Ya sabéis que mi chiquilla está en Australia trabajando de arquitecta. Lo primero que pensé fue en un secuestro, no pensé más y actué, me metí en la página del banco y obré como me indicaban en el WhatsApp. Mi libreta de ahorros quedó a cero. No recuperé el aliento hasta que por otra línea me enteré de que mi hija se encontraba perfectamente y ajena a todo ese tejemaneje del demonio. Pero yo, hecha unos zorros, jo, y sin tres mil euros en el banco, y lo malo es que un día de estos me pasarán la factura de las bodegas del clarete de León.

Se sentó en nuestra mesa y derramó lágrimas de impotencia sobre las fichas de dominó. Un minuto de silencio. Habló primero Maquinona que prometió capar a los malhechores. Zapatones le dijo que la cosa no se arreglaba cortando cojones, y esgrimió el artículo de la terrible voracidad del capital, que a través de las nuevas tecnologías nos tiene atrapados en la maldición de la tela de araña internáutica. Concluí yo, en mi papel de Bienqueda, les comenté que la justicia obrará y lo resolverá, pero ahora lo urgente era solventar lo de la factura del clarete, propuse que, como buenos consumidores del pietro picudo y amigos de Paquita, hiciéramos un fondo con dinero de nuestros bolsillos y pagásemos la condenada factura, luego, sin prisas Paquita nos devolvería la pasta en especie, en porrones de clarete, tendríamos un saldo en el chigre de 415 porrones cada uno. Aceptó la Paqui de buen grado. Conseguimos sacarle una discreta sonrisa y una tortilla de patata jugosa y con incrustaciones de chorizo de Zamora. La solidaridad del chigre es la más solidaria.