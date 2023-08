Niños de otros mundos con menos recursos y más sonrisas

Al borde del camino, un niño de unos doce años sostiene sobre sus hombros un palo más largo que su estatura. Camina paralelo a un grupo de vacas famélicas, que van a lo suyo, pero él les hace saber que está allí, ejerciendo su responsabilidad de vigilarlas constantemente. Al paso de nuestro coche, el muchacho agita su mano para saludar y su cara se ilumina con el blanco radiante de la sonrisa que nos regala, algo inusual en nuestro entorno. Trato de recordar cuántas veces un niño de esa edad me ha sonreído así, sin más, de manera gratuita. Pienso en el tipo de vida que lleva este niño…

Si va a la escuela, es afortunado, pero, aun así, seguro que tiene que ayudar a su familia con las vacas o lo que sea. No creo que vea mucho la televisión, porque lo más probable es que en su casa no haya electricidad para ella. Tampoco tendrá una playstation ni todos esos chismes electrónicos que parecen ser esenciales para algunos de nuestros niños; es más, no creo que haya estrenado un juguete en su vida, si es que ha tenido alguno. Lo más habitual es que juegue con sus hermanos y hermanas con lo primero que pilla: piedras, palos o lo que sea. Tampoco habrá tenido un montón de artilugios para comer, beber, sentarse o llevar la merienda, porque, además de no ser necesarios para crecer sano por dentro y por fuera, su madre se habrá encargado de darle todo lo necesario sin envolverlo en artificios. Como todas las madres de por aquí, habrá cargado con él a la espalda en los dos primeros años, habrá caminado, trabajado y danzado con él, creando así un vínculo por el que le comunica su amor de manera permanente, sin que ello le impida disfrutar de otras cosas.

En la escuela, seguro que no sufre acoso escolar, si bien tendrá que mostrar su respeto al profesor, al que tratará siempre de usted, porque es una persona mayor. Aquí, más que el acoso escolar, lo que existe es el juego colaborativo de manera natural; alguna vez puede haber un intento de pelea, que se abate ante una simple mirada del profesor, atento a que las cosas no vayan más de allá de lo razonable. Tampoco existe el suicidio en los adolescentes; nadie piensa en quitarse la vida con catorce, diecisiete o veinte años. Les gusta crecer y ser mayores, aunque ello implique tener responsabilidades, de modo que la adolescencia es mucho más corta que en nuestro entorno –donde cada vez empieza más pronto y termina más tarde–, y no supone un problema especial para los padres, porque tienen claro que es un momento de paso y, a mayor edad, mayores responsabilidades en la familia (vamos, que tonterías, las justas).

No sé, ahora que estoy escribiendo sobre esto, me da por pensar que quizás estamos haciendo algo mal con nuestros niños y niñas, a los que llenamos de cosas desde pequeños, transmitiéndoles así la importancia de lo material sobre otras cosas; luego, los mantenemos en un estado de inocencia que prolongamos más allá del tiempo debido, hasta que el primer inconveniente de la vida los sacude y entonces, carentes de recursos, no ven salida ni posibilidad de continuar por este barrio. Tampoco les ayudamos a ver todo lo que existe más allá de ellos: personas mayores que deben respetar, profesores con quienes tienen que aprender conocimientos y a quienes también hay que guardar un respeto, otros niños y niñas con quienes tendrán que trabajar para mejorar el mundo que han encontrado…; también, hacerles conscientes de que hay otros mundos en los que los niños y las niñas no disponen de todo lo que ellos tienen, pero que son ricos en sonrisas, que reparten sin problema, aunque desde muy pequeños aprenden a afrontar responsabilidades y saben colaborar unos con otros para superar los problemas. Todo eso les mantiene sanos de mente, alejados de la neurosis de creer que soy el centro del mundo y que todo gira a mi alrededor, y si no es así, no encuentro sentido a la vida.