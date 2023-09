¿Quién marea la perdiz?

La incompatibilidad entre el ultranacionalismo español de Vox y cualquier nacionalismo periférico es tan radical que la idea de que puedan coincidir en el apoyo a Feijóo resulta absurda. Puesto que todo el mundo sabe esto y que por ello Feijóo no cazará la pieza, hay que preguntarse para quién la está mareando, pues solo para cazarla se la marea. La respuesta, obviamente, es Sánchez. Feijóo se presta porque no le quedaba otra que proponerse como candidato, pues de renunciar sería rápidamente devorado por los suyos, de igual modo que al Rey no le quedaba otra que hacerle el encargo para cubrir el expediente, a falta de otro con opciones acreditadas. Así que no es Feijóo el que está perdiendo el tiempo, sino Sánchez el que lo está ganando sin moverse del puesto, mientras Feijóo, haciendo el papel que le ha tocado en la caza, le agita las perdices, que van mostrando su vuelo.