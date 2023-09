Periplo político y "no es no"

Luego de analizar las declaraciones (en abundancia relatos averiados al compás del pagador) y de los tacticismos para la investidura (incluido el "ruego" al sanchismo y su consabido "no es no"), he compilado el grueso y he llegado a la personal conclusión que el "PP no tiene interés en gobernar este país" con las actuales "cicatrices". Cicatrices profundas de puñal ideológico hundidas hasta el hueso, y con infección gangrenaría de carácter económico que hacen que las heridas estén, apenadamente digo, en carne viva, profundamente fatales.

Modestamente creo, que después de que los populares fallaran en su campaña electoral, primero, aplicando una política de partido en vez de la de bloques, y en segundo lugar cargando en vez de cuidando a su único socio natural, el resultado de 137 diputados no les da. Y así, mejor que el actual gobierno relama las graves llagas: el descalabro de la actividad productiva, el bajón del PIB nacional, el hundimiento del PIB per-cápita, una deuda bruta de dos billones en su mayoría en manos de fondos de inversión extranjeros, un déficit anual que se orienta en los noventa mil millones, una inflación acumulada en tres años que supera las posibilidades de pagar algunos alimentos, los peores registros de paro de toda la eurozona, la ineficacia de la aplicación de los fondos europeos, el récord de disolución de empresas, unido a que a primeros del año hay que casar las cuentas públicas con la reducción del déficit exigido por Europa, auguran un pancho morrocotudo, sin contar con las tensiones territoriales cada vez son más asfixiantes: España no aguanta. El "tsunami" económico, se quiera o no, traerá ajustes muy pronunciados que, una sociedad como la española tan poco aleccionada en la "economía país" y fácilmente influenciable por los vendedores de elixires "verdes", el gobierno que se formare, pienso yo, haría que se rompiera en no mucho tiempo. En ese escenario, los populares preferirían estar en la oposición y cuando el país se encontrase aún más deteriorado, la población desesperada clamaría por el PP, con lo que, hipotéticamente, la mayoría absoluta estaría en su mano. Claro que para entonces no sabremos como sería España. Durante la reciente campaña electoral, basada en el voto útil, los medios proyectaban no menos de 160 escaños para el PP. Así otros partidos se verían obligados a plegarse ante el "impresionante apoyo electoral". Pero la "urna" se desparramó. Su estrategia de anticristo a su teóricamente socio natural, comprándole el mensaje "anti" a la izquierda, a la vez que tendían la mano al partido que querían "derogar" y definían su posición política como "socialistas templados", tal y como lo definió Feijoo sin cabalgar en contradicciones, fue nefasta, y los votos útiles se quedaron en la otra orilla convirtiéndose en votos inútiles a efectos de escrutinio: tanto remar desde las "ondas" para nada. En síntesis, el PP estaría dispuesto a gobernar la España de hoy en coalición con los socialistas, con los que comparte "agenda globalista". No en vano votan ambos más del ochenta por cien de las mismas propuestas en Bruselas. Los populares no se "ven" remando solos aguas arriba de las turbulencias del rabión económico y a la contra de la impetuosa corriente "oficial". De ahí la insistencia del pacto. O eso, o esperar a más adelante a que la situación económica este tan gravemente deteriorada que el PP sea aclamado: "salva-país" como ya ocurrió en la primera legislatura de Rajoy. Claro que por aquel entonces no existía un partido competencia a su derecha, que, a pesar de los numerosos altavoces que buscan hacerlo intrascendente, resiste y está enganchando votantes, y no tanto por ser puros sino por ser coherentes. Mientras, la traza de los socialistas, que aglutinan el poder, puede ir en dos direcciones: la repetición electoral, situación que daría desventaja al PP que iría con la mancha de "blanqueador", con imagen de solucionador de nada y con el aura de "perdedor". Y la segunda posibilidad, la más probable a mi juicio: los socialistas ensamblarían un nuevo gobierno en condiciones complejísimas y con pactos kamikazes. Ahora, estamos en el gorjeo para ver quien se aparea con el séquito de íncubos y súcubos disolventes.