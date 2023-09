Explicaciones imposibles

Nos retrata la anécdota, elevada a categoría, del comportamiento humano. Pedimos explicaciones satisfactorias imposibles porque están fuera del alcance intelectual y moral de quienes tendrían que darlas. Exigimos responsabilidad a los irresponsables y a los que desconocen lo que eso significa. Luis Rubiales, todavía hoy, no se explica lo qué ha pasado; para él carece de importancia, no se la encuentra, entiende que todo lo ocurrido pertenece a la lógica de una celebración, la de un macho alfa con problemas para digerir el éxito desde el cargo que ostenta. La primera pregunta que deberíamos plantearnos es por qué lo ha ocupado durante años, en medio de escándalos y corruptelas, sin que nadie hiciera algo para impedirlo. ¿Por qué el Gobierno, en vez de prestar atención a lo que sucedía, permitió que ocurriese sin mover un dedo? Más allá de la supuesta agresión sexual y de la conducta soez en el palco australiano, esa es la cuestión. En este contexto es hasta comprensible la reacción titubeante de la víctima del lamentable incidente elevado a suceso universal, sobre el que se ha pronunciado la ONU.

Las explicaciones de Luis de la Fuente, seleccionador de fútbol, de por qué aplaudió primero con evidente entusiasmo y censuró horas después a su jefe, no han convencido a los periodistas. Él achaca los aplausos a la presión ambiental. Y a la falta de pericia, el hecho de que su posterior comunicado en contra de Rubiales haya coincidido con la suspensión de este. No le demos vueltas, es un caradura en apuros. A su vez, Yolanda Díaz se quedó muda y alelada ante una pregunta en inglés sobre este espinoso asunto que no entendía. Si es incapaz de expresarse correctamente en español, como frecuentemente demuestra, no tiene por qué extrañarnos que no lo sepa hacer en una lengua extranjera. Aunque una persona que ocupa la vicepresidencia de un Gobierno debería saber desenvolverse con soltura y solicitar un traductor para evitar vergüenzas propias y ajenas, no hay que pedirle peras al olmo.