Se abre un abismo insondable y peligroso para el modelo democrático de Estado y su supervivencia. Cuando el PNV pide que se reinterprete la Constitución, el Gobierno, en el fondo, responde me alegro que me haga esta sugerencia. Esto consiste en resumidas cuentas en que la Constitución no se puede reformar pero sí vulnerar reinterpretándola de manera que la mayoría "progresista" en el Tribunal Constitucional otorgue vía libre a lo que durante tiempo se desechó, por medio de una utilización alternativa del derecho. No hay que perder de vista que Cándido Conde-Pumpido ha llegado a la presidencia para rendir un último servicio a la causa partidista de quienes lo han nombrado. De momento tiene entre sus manos el último recurso sobre la revisión trumpista del voto nulo en Madrid. No renuncio a conceder el beneficio de la duda pensando así de este personaje perfectamente definido y encuadrado.

Temo que un nuevo periodo constituyente se abra ante nuestros ojos, soy de los que creen firmemente que Pedro Sánchez no es ya un político atado por las obligaciones o las circunstancias sino más bien cómplice de sus socios populistas de izquierda y separatistas. De lo contrario podría elegir un pacto visible o incluso encubierto con el Partido Popular para gobernar en beneficio de la mayoría de los españoles, que se oponen a que el Gobierno dependa del nacionalismo que votan cuatro gatos. Pero no, Sánchez no tiene mayor inconveniente en que las minorías marquen el paso de este país. Esto es precisamente lo que menos contribuye a la tan cacareada convivencia. No es fácil entender cómo el partido que ha ganado las elecciones y tiene un poder autonómico casi absoluto se ve relegado mientras que la suma de los mindundis periféricos catalanes y vascos impone sus condiciones a un Gobierno imprevisible, que si no me equivoco acabará siendo una tragedia y trágico para España.