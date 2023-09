Barbón y sus consejeros, alérgicos a las preguntas

El recién estrenado Gobierno del Principado no quiere preguntas. Incómodas o no. No las quiere. Esa es la conclusión después de varios meses sin posibilidad de hacerlas tras las reuniones del Consejo de Gobierno, con periodicidad semanal.

Para los ajenos a la materia, en el Consejo de Gobierno es donde se aprueban leyes, nombramientos o se da luz verde a proyectos, obras… Están presididos por el presidente, Adrián Barbón, o su sustituto en caso de que éste no pueda (ausencia, vacaciones, enfermedad). Un cometido que tiene ahora la vicepresidenta, Gimena Llamedo. Uno u otra se ponen al frente del Consejo, integrado por los consejeros: de Medio Rural, de Servicios Sociales, de Ciencia, de Cultura… Bueno, ahora tienen unos nombres más complicados, pero esencialmente siguen haciendo lo mismo. Al grano. Resulta que antaño, después del Consejo de Gobierno, uno de los consejeros, el portavoz o ambos, ofrecían una rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados y de paso responder a las preguntas de los periodistas, sobre el contenido de la reunión o de otros temas de actualidad. Pues eso ha desaparecido. Así como el que no quiere la cosa. Llevamos unos cuantos meses en los que hay reunión del Consejo y de su contenido se informa mediante nota de prensa (que por cierto no llegan ya en correo electrónico, sino que envían enlace para acceder a la web del Principado donde están colgadas las notas de prensa. Agotador...). Y a callar. No hay preguntas que valgan. Ni cómodas ni incómodas. Como no se pueden hacer… Al menos a Mariano Rajoy se le podía ver en directo por aquella criticada y polémica pantalla de plasma. Pero de Barbón y sus consejeros no hay retransmisión en directo, no. Tan solo un par de fotos de todos muy sonrientes al principio de la reunión.