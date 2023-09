Cosas de agosto

Como todos ustedes saben, agosto es un mes especial, en el que se producen acontecimientos y hechos excesivos y peculiares. En éste que acaba de terminar, hay algunos episodios que pueden haber pasado desapercibidos, pero que seguramente acabarán teniendo repercusión en fechas posteriores. Voy a apuntar dos o tres, de aquí y de allá.

Este mes ha resultado nefasto para las finanzas mundiales pues, se han perdido en las Bolsas tres billones de euros (el equivalente al PIB generado por España en dos años). Podríamos asegurar que el planeta se ha vuelto más pobre en esos treinta días debido a que se ha esfumado una riqueza que sería suficiente para paliar el hambre en el mundo durante unos años. La inflación, la subida de los tipos de interés y la ralentización del crecimiento de China tienen buena parte de culpa del desplome en las cotizaciones.

Hablando de China, su líder Xi Jinping ha propuesto un plan denominado Iniciativa de Desarrollo Global (IDG) que ha empezado a implementar en este mes de agosto y cuya piedra angular es la creación de un nuevo orden mundial alternativo que desafíe al bloque de occidente liderado por Estados Unidos. La estrategia de China de encabezar iniciativas con vistas a expandir su área de influencia, ha comenzado con la incorporación de seis importantes nuevos países al BRIC (los que están en vías de desarrollo) afianzando el liderazgo sobre el llamado Sur Global, que está integrado por 152 naciones clasificadas por la ONU como un grupo vulnerable en las que no cesa de aumentar la pobreza y el hambre. Todo ello significa que China tendrá alineado un bloque que supone el 60% de la población y el 43% de la generación de la riqueza mundial. Claramente el nuevo orden global se está cocinando. ¡Ojo! al gigante.

¿Y qué hay de lo nuestro?, se preguntarán ustedes. Pues, a nivel nacional, les diré que, en agosto, hemos tenido noticia de que nuestro salario medio asciende a 1.822 euros mensuales, lo que supone continuar quinientos euros por debajo de la media europea, y eso que, hasta ahora, como dicen nuestros mandamases, hemos tenido un gobierno progresista que tenía por objetivo reducir esa brecha.

En lo que concierne a la política, qué les voy a contar a ustedes que no sepan, aunque no quiero dejar de consignar algunas declaraciones que confirman aquello de que todo ser humano tiene cinco minutos –los políticos más– de estupidez al día. Por ejemplo, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha declarado que para la investidura como presidente "el semáforo esta cada vez más verde para Feijóo y más en rojo para la reelección de Sánchez". Las declaraciones de este rapaz, tan fuera de la realidad, ¿serían consecuencia de un golpe de calor o debido a alguna sustancia?.

A nivel mas doméstico, Lastra –que cada vez que habla el PSOE baja en intención de voto– ha acusado a Feijóo de fomentar el transfuguismo. Uno se pregunta: ¿no es transfuguismo que el PSOE preste diputados a ERC y Junts, para que ambos partidos independentistas puedan tener grupo parlamentario propio? Por lo que hemos sabido, ese trasiego forma parte de la gorda y onerosa factura que exigen por votar a Sánchez y que pagaremos todos los españoles.

Para no cansarles, termino diciendo que me ha sorprendido que Barbón se haya negado a recibir a Feijóo para hablar de la investidura. No me sorprende que se hayan negado los presidentes de Cataluña y País Vasco debido a sus afanes independentistas, ¿pero Barbón? Aunque fuera por educación y diplomacia, habida cuenta que en las elecciones generales ha habido mayoría de asturianos que han votado a la derecha, lo lógico hubiera sido recibirlo y escucharlo. Se imaginan ustedes que, sorprendentemente, hubiera que repetir las elecciones generales y el líder del PP resultara elegido presidente del gobierno, ¿qué fuerza moral tendría Barbón para pedir apoyos para Asturias después de darle portazo? Aunque siendo realistas, tampoco en la pasada legislatura, los suyos le han hecho mucho caso.