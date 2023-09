La emoción del arte

Dice George Weber, un reconocido experto en Vermeer, que la primera vez que vio un cuadro de ese autor se emocionó de tal forma que se desmayó. Ocurrió cuando tenía 15 años en un viaje a Londres con su colegio. Esa experiencia que marcó su vida recuerda la de Stendhal con la obra de Giotto. Escribe en sus memorias "Absorto en contemplar la belleza sublime, la vi de cerca, la toqué por así decirlo. Había llegado a ese punto de emoción donde las sensaciones celestiales de las bellas artes se encuentran con sentimientos apasionados. Cuando salí de Santa Croce, tuve palpitaciones… se me fue la vida y caminé con miedo de caerme"

Las emociones pueden producir una descarga de adrenalina que se traduce en palpitaciones, elevación de la tensión, enrojecimiento facial, tensión muscular… en la segunda fase produce una reacción vagal que hace todo lo contrario: se enlentece el corazón, la presión arterial cae y apenas llega riego al cerebro: un desmayo. Se podría decir que la primera fase prepara al individuo para la lucha o la huida: llega más sangre a los músculos, las pupilas se dilatan, la cara adquiere tintes de fiereza…pero si no se siente capaz de moverse, la siguiente reacción de defensa es la congelación. El individuo cae como muerto, respiración apenas notable: deja de ser una amenaza. Es la tercera respuesta al stress, una respuesta que si no consigue el objetivo es muy perjudicial.

Pero estoy hablando de la respuesta ante una amenaza, que puede ejemplarizarse con la visión de la sangre. Quizá porque se asocia sangre con peligro. Las personas que son sensibles a la visión de sangre pasan por las dos fases mencionadas, demostrable mediante monitorización, mientras que los que no sufren alteraciones en presencia de sanfgre no manifiestan cambios en su presión arterial o ritmo cardiaco. Parece que Stendhal las experimentó: primero palpitaciones después sensación de mareo.

Recuerdo una clase del profesor Pedro Caravia en el instituto de Oviedo. Era un hombre sabio que reflexionaba delante de nosotros sobre los más variados temas. Los conciertos de los Beatles y el comportamiento de sus fans fue uno de ellos. Gritan, pierden el sentido y llegan a desmayarse, nos dijo. Supongo que no sería solo por la música, por una emoción estética o artística como la de Weber. Influiría la visión próxima de sus héroes, el sentirse con los demás… y el calor. De todas formas, creo que la música es la forma de arte que más emociones produce en intensidad y variedad.

Las emociones posiblemente sean la percepción de los cambios en el medio interno resultado de la acción del aparato neuroendocrino para adaptar el organismo a una situación que surge repentinamente y requiere una respuesta. La información de lo que ocurre llega a través de los canales de comunicación con el medio: los órganos de los sentidos. Ante esa información, el cerebro inconsciente da órdenes al sistema nervioso periférico y al endocrino: Se acelera el corazón, se eleva la tensión, se modifica la postura y la expresión facial etc. Nos enteramos de esos cambios porque tanto músculos como vísceras envían constantemente información al cerebro: notamos los latidos, raras sensaciones en el estómago… Y lo nombramos: miedo, asco, alegría, tristeza, enfado, sorpresa. Darwin trató de demostrar que hay una serie de emociones cuya expresión facial es universal, por tanto, definidas por los genes. Sobre eso hay mucho debate.

No es raro que en la crítica de arte aparezca palabra emoción. Si la obra logra mover al crítico, por encima de la calidad formal, el objetivo está cumplido. No se suele poner apellido, basta que note que le produjo ese cambio en el medio interno. Quizá por eso a veces se busca exclusivamente emocionar. La cuestión es si todas las emociones son iguales. Si son comparables la que provocan los santos sufrientes del barroco frente a los bebés, gatitos o perritos de los poster kitsch ¿ Qué emoción pretendía despertar Vermeer al introducirnos en la habitación donde hay una mujer que nos mira esbozando una media sonrisa mientras toca el virginal? Además de hacer más evidente, quizá que en la realidad, la atmósfera, la luz, los muebles, su vestido, los cuadros … quizá nos sorprenda la sensación de estar allí, de entrar en otra dimensión. No sé si sería ese vértigo, semejante al miedo, lo que provocó la reacción extrema en el adolescente holandés que ahora es uno de los mayores expertos en Vermeer.

Se puede uno preguntar, qué valor biológico tiene emocionarse con las obras de arte. Parece que la pintura y grabados rupestres jugaban precisamente a ello: a emocionar. No importa con qué objeto. El caso es que pronto el ser humano descubrió una forma de provocar sensaciones, de aprovechar esa maquinaria, que quizá se haya desarrollado para afrontar situaciones que surgen instantáneamente, para sentir. Sentir con el juego, con el deporte, con el arte… también con las drogas.