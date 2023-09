La opinión de Vicente Montes: Una cita que no puede ser solo una foto

"Diálogo, diálogo y diálogo", ha proclamado el presidente Adrián Barbón en su reunión de ayer con los alcaldes y alcaldesas de los concejos asturianos, con cierto aire de besamanos regio. Al ser tan del gusto del Presidente, citaré la frase bien conocida de Adolfo Suárez: "El diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, se juega la propia existencia de los interlocutores". Es decir, esa llamada al diálogo no puede ser en sí misma una proclama si no conlleva una voluntad de cesión.

La película del municipalismo y la llamada a la unidad la hemos visto muchas veces y créanme que no les hago "spoiler" si les aseguro ya que probablemente quede en nada. Y eso suele deberse a una razón común de fondo: cada cual trata de arrimar el ascua a su sardina del interés partidista, por encima de los intereses generales. Es humano, qué vamos a hacerle. Pero el propio Barbón señaló como ejemplo de éxito asturiano la constitución de consorcios para abordar problemas comunes del territorio, léase Cogersa o Cadasa. Lo hizo el Presidente para referirse a la tarifa plana Conecta y al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), que surgió para asumir en parte el limbo en que caían los telecentros y para impulsar tecnológicamente a los concejos pequeños. Pero en una legislatura en la que el Ejecutivo ha decidido, por medio de la consejería adscrita a Izquierda Unida (ausente, por cierto, en la cita de ayer), volver a meterse en el Vietnam que es el área metropolitana, hablar de necesidades comunes podría ser un buen paso para empezar a construir cosas sin que los "egos" territoriales se sientan afectados. Los alcaldes y alcaldesas, al igual que el Gobierno regional, quieren sacar pecho de los logros, pero pasar de puntillas por los problemas con tal de echar la culpa a otro. Abordar los problemas en un marco de diálogo sincero seguramente permita más avances que entrar en un debate de quién se coloca las medallas. Quizás haya que dar por finiquitada esa idea del área central y empezar a hablar del espacio común de los problemas que deben resolverse, porque todas las veces que ha intentado abordarse una coordinación entre concejos y Gobierno ha acabado con debates sobre quién manda, y no sobre quién sirve a los ciudadanos. Barbón quiere convertir en un clasico el encuentro de alcaldes y alcaldesas. Reunirlos a todos es, en sí mismo, un logro de normalidad e interlocución, porque hubo épocas en Asturias en las que esa foto era impensable. Pero más allá de eso, este encuentro no debe ser una mera instantánea. Plantear otro encuentro a mitad de mandato tampoco está mal: a ver si entonces los ánimos están igual de cordiales.