Sánchez, de la coleta al flequillo

Se ponga como se ponga de farruco el ínclito Puigdemont, en la Constitución no caben encajes de bolillo para la amnistía que el delincuente pretende, por las bravas, para él y los suyos. Como tampoco cabe en la Carta Magna la autodeterminación de su país de Jauja. Todos los enjuagues que se hagan para procurarle a Pedro Sánchez otros cuatro años de poltrona serán, por tanto, falaces construcciones de tahúr de cubilete: a ver quién engaña a quién, aunque encamarse con el separatista del flequillo supone mayor riesgo de desgarro que hacerlo con la coleta de Pablo Iglesias, pues comparado con el avieso catalán, el exlíder morado se antoja un San Tarsicio, el niño mártir patrono de los acólitos y monaguillos. Si le quedara un átomo de decencia, el presidente no debería dormir tranquilo.

Históricos militantes del PSOE no se reconocen ya en esas siglas. El último, Felipe González, quien asegura que le costó votar a su partido en las últimas elecciones. No tardará en asomar las orejas Alfonso Guerra y una corte de exministros que luego, a la hora de la verdad, depositan su voto en la urna con una pinza en la nariz, al grito de “que viene el hombre del saco”. Me gustaría saber qué piensa Barbón y su corte de los milagros acerca de esta nueva jugada tramposa del plenipotenciario, dispuesto a saltarse las leyes con tal de mantener en pie los palos del sombrajo. ¿O solo opina Adrián del beso de Rubiales o de les babayaes de dos directores generales de Vox en Aragón?

Sánchez y sus secuaces se están ciscando sobre la Constitución y no tienen reparos en limpiarse el trasero con la bandera de España, que va camino de ser Expaña si el presidente en funciones persiste en el empeño de conceder a Puigdemont la carta de libertad y un limpio certificado de penales.