Desafíos y oportunidades: hacia una Asturias mejor

El Día de Asturias viene marcado por una nueva legislatura después de unas elecciones autonómicas y municipales que nos han dejado un resultado apretado, y donde se va a poner a prueba la capacidad de consenso del parlamento asturiano para sacar adelante leyes y reformas avanzando por el camino del progreso, del crecimiento económico y la generación de empleo.

Mejor aval para este consenso va a ser el diálogo social y el acuerdo con los agentes económicos y sociales, porque estamos en un contexto económico y social donde las consecuencias de la pandemia aún no se han superado, con un nuevo alza de la inflación, donde los bienes y productos de primera necesidad como la electricidad, los carburantes, la vivienda y el aceite se convierten en bienes de lujo. A esto hay que añadir la subida de las hipotecas debido a que una y otra vez el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, lo que está provocando que muchas familias no puedan llegar a fin de mes y que el número de personas pobres en Asturias se sitúe en el 25 por ciento. Y no puede haber una vida digna si más de la mitad del salario se va a pagar hipotecas y alimentos de primera necesidad.

Por eso necesitamos cuanto antes que se forme un gobierno en España, porque la dependencia de los recursos económicos del gobierno central es muy importante, para ser capaces de tener un nuevo modelo de financiación autonómica que reparta más a Asturias, por ser quien más coste tiene para mantener los servicios públicos, para tener unos presupuestos generales del Estado que mantenga los compromisos con la región en materia de infraestructuras, y para que no se paralice la gestión de los Fondos Europeos y que rápidamente se conviertan en convocatorias de proyectos que puedan fortalecer nuestra capacidad productiva y muy concretamente nuestra industria.

Clave para Asturias será tener una nueva Alianza por las Infraestructuras y la apertura de la variante de Pajares, así como desestacionalizar y regular el turismo para que sea de calidad y sostenible, reforzar la atención primaria y la salud mental, y afrontar de una vez el reto demográfico, y poner en marcha en la próxima concertación social una mesa que analice que condiciones de ofrecen en las ofertas de trabajo, para analizar porque hay vacantes laborales que no se cubren con el desempleo que tenemos. Todo esto bajo el prisma de que solo mejorando los derechos y las libertades de las personas conseguimos un mundo más justo y menos desigual, con más oportunidades para todos en condiciones de igualdad, por tanto más empleo y más crecimiento económico. En definitiva un mundo mejor, una Asturias mejor que es lo único que pretendemos en la UGT.