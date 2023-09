Un estatutu pa l’Asturies del futuru

El 8 de setiembre marca n’Asturies l’empiezu del cursu políticu, una fecha na que los partíos anuncien los oxetivos y llinies estratéxiques del siguiente periodu de sesiones. Cuando, como nesta ocasión, coincide cola inauguración de la llexislatura, la festividá del Día d’Asturies conviértese nun barómetru que va dicinos per ónde va dir la mesma. Sicasí, yá s’anunciaron previamente dellos temes que van facer parte importante de los próximos cuatro años nel parllamentu asturianu, ente ellos rescamplen les llistes d’espera na sanidá, el llamáu retu demográficu o la bautizada como guerra contra la burocracia. Cuestiones toes elles, ensin dulda, con una repercusión bien grande nel devenir políticu de la nuestra comunidá y, mesmamente, na vida diaria d’asturianes y asturianos.

De toes maneres, hai un asuntu que requeriría l’atención prioritaria de les fuercies presentes na Xunta Xeneral y que namás tuvo un espaciu mínimu nes sos intenciones d’actuación pa la llexislatura qu’agora escomenzamos. Nun ye otru que la reforma del Estatutu d’Autonomía, un testu normativu que podría tener una incidencia central nes cuestiones enantes citaes y n’otres munches de vital importancia pa la vida de les y los hab¡tantes d’esti país.

Asturies accedía a l’autonomía nel añu 1981 al traviés de la llamada "vía lenta" que representaba l’Artículu 143 de la Constitución, qu’otorgaba menos competencies y poder de decisión, frente al 151 de comunidaes como Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía. L’Estatutu d’Autonomía asturianu sufrió fondamente’l contestu políticu d’aquel momentu, siendo’l primer testu d’estes característiques aprobáu depués del intentu de golpe d’estáu del 23F, que tuvo como consecuencia la promulgación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que conllevaría un retrocesu nes competencies y autogobiernu de les comunidaes nes que tovía nun entrara en vigor el so estatutu autonómicu. Nestos más de cuarenta años de vixencia namás foron tres les reformes del mesmu que s’aprobaron, una en 1991 (mínima), otra en 1994 (qu’afectó a cinco artículos) y la última en 1999 que, supuestamente y en teoría, igualaba les competencies a les de les llamaes "nacionalidaes históriques", dalgo que na práctica nun foi asina. La pasada llexislatura representó un momentu históricu pola composición política que se daba na Xunta Xeneral, una situación que nun se supo o nun se quixo aprovechar pa facer efectiva una más que necesaria reforma estatutaria, qu’anovare y actualizare’l nuestru testu normativu más importante. Foi una oportunidá perdida pa convertilu nuna ferramienta amañosa cola qu’encarar los probemes más urxentes que tien la nuestra tierra: unes infraestructures comunicatives deficitaries, la perda de texíu industrial, el deterioru de la sanidá pública, la falta de control n’estayes como la ferroviaria o la fluvial -fundamentales nuna orografía como la nuestra-, l’abandonu poblacional de les zones rurales, la perda del talentu mozu por cuenta de la emigración forciada o una baxada demográfica preocupante.

Depués de más de cuarenta años de l’aprobación del Estatutu d’Autonomía debemos apostar decididamente polos elementos que nos singularicen, escaecer eso qu’acertadamente designa Xuan Cándano nel so últimu llibru (No hay país) como "economicismu", un conceptu que guió la política asturiana de les últimes décades, buscando única y esclusivamente rentabilidá económica inmediata, desdexando elementos centrales de la nuestra identidá como les llingües -asturianu y gallego-asturianu- y cultura propies. Hemos de dexar atrás lo que David Guardado denomina’l "discursu de la renuncia" (Nunca vencida. Una historia de la idea d’Asturies) pol que les élites asturianes -polítiques, económiques, culturales- históricamente desistieron d’estructurar y esparder una ideoloxía autocentrada nes necesidaes d’esti pequeñu y verde país. Nun deamos por perdida la reforma estatutaria nesta llexislatura, al contrario, faigamos d’ella un exe central de la mesma y pongámonos a trabayar dende’l primer momentu, les fuercies polítiques presentes na Xunta Xeneral tenemos que ser conscientes de la nuestra responsabilidá nesti asuntu. Ye imprescindible un nuevu Estatutu pa l’Asturies del presente y, sobre too, del futuru, que tenga incidencia real na meyora de la vida de la xente, que blinde derechos, qu’acabe col conflictu llingüísticu y reconoza oficialmente les llingües propies, que vertebre y articule’l territoriu, que nos permita controlar los nuestros recursos, que protexa la industria y evite la so desllocalización...

Ye tiempu de facer país en tolos campos: nes comunicaciones, na sanidá, na cultura, na economía, nel mediu ambiente, na industria, nos servicios sociales, nel rural... Afondemos nel autogobiernu, dotémonos de los mecanismos que yá tienen les comunidaes más avanzaes y pongámoslos al serviciu de la nuestra sociedá. Bon Día d’Asturies.