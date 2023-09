Septiembre de Asturias

Es septiembre el mes final del verano, el que pese a llamarse séptimo es noveno del calendario por cosas de la historia. Y, como si de una explosión final para rematar el tiempo de holganza se tratara, el paisanaje se dispone a todo tipo de celebraciones. No las enumeramos; son demasiadas. Centrémonos en la primera por ser la más relevante de nuestra Comunidad Autónoma que llamamos por historicidad Principado de Asturias. Año tras año el 8 de septiembre es la Fiesta de Asturias declarada por ley de 1984 por la que se instituía el Día de Asturias siguiendo viejas tradiciones. Simplísima, dos artículos y una disposición final, señala la fecha y dice que "se celebrará institucionalmente en la localidad que se determine por el Consejo de Gobierno". Desde 1986 otra ley reguló los honores y distinciones que en ceremonia solemne se entregan con motivo de dicho Día y que sustituyó un reglamento de 1970 para premiar a quienes por su mérito son acreedores de reconocimiento. El 8 de septiembre, por eso de que somos, querámoslo o no, "católicos culturales", tiene una connotación religiosa evidente, la de Nuestra Señora de Covadonga, la Virgen de las Batallas que según la leyenda ayudó a Pelayo en la confrontación contra los "invasores musulmanes" en el monte Auseva. Un simbolismo que no difiere demasiado de otros regionales coincidentes en el tiempo como, por ejemplo, Extremadura (Virgen de Guadalupe), Gran Canaria (Virgen del Pino) o Málaga y Melilla (Virgen de la Victoria)…

La Santina en su cueva fue lugar de cita mariana y veneración popular desde tiempo inmemorial formando con Pelayo una pareja de hecho indisociable. En el XII Centenario de la Batalla de Covadonga, 1918, Fermín Canella Secades (1849-1924), rector y cronista polígrafo, detalló la devoción a la virgen asturiana, deteniéndose en loas al nuevo santuario que había sustituido al incendiado en 1777 que tanto se tardó en completar con lamento hasta de los mismísimos Campomanes y Jovellanos que abogaron por su reconstrucción inmediata cuando las llamas lo devoraron. La vinculación al lugar de toda la región quedaba destacada ya que "en él debe ondear siempre la bandera azul, con la Cruz de la Victoria, de oro, enseña de Pelayo y de Asturias". Se daba carta de naturaleza a unos emblemas que aún con el evidente cariz religioso acabaron siendo de todos. Recuérdese que hasta en la guerra civil tan violenta y fratricida un anarquista salvó la imagen exiliándola y un comunista exiliado avisó en la embajada parisina de su ubicación para que volviera a su casa. Era y es el símbolo religioso más laico. El siglo XVIII, el de las luces para tantos asturianos ilustres en la Corte, vivió la creación en la capital del reino de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de Naturales y Originarios del Principado de Asturias en Madrid, tal vez el primer centro asturiano. Era 1742 y esa constitución demostraba que los asturianos en Madrid ya eran una comunidad más que significativa y numerosa, de cargos importantes, pero sobre todo de muchos emigrados por necesidad. La Real Congregación fue hechura de destacados como Domingo González Argandona, marido de Josefa Jovellanos, José Avello Castrillón y varios más que se proponían revitalizar el santuario y mantener los lazos entre asturianos incluso antes del pavoroso incendio. Aquella iniciativa contó con todos los titulados asturianos con residencia en la Corte (Camposagrado, del Parque, Revillagigedo, Pérez Villamil…) y con el patrocinio incansable de Campomanes en una organización de sociabilidad que además se ocupó de labores de auxilio y ayuda a los menos favorecidos allí desplazados. Antes de aquel siglo luminoso incluso las lacónicas actas de la Junta General del Principado de Asturias dejan constancia de la presencia en sus reuniones del Coto de Covadonga, indicio de su significación como espacio singularizado. Pero fue su función religiosa la que ocupó y preocupó. En diciembre de 1669 "presentósse petizión en nombre del abbad y canónigos de Nuestra Señora de Covadonga por la qual se diçe que el Prinzipado avía sido servido de mandar se diesse a dicha yglessia para la obra que se estava haciendo zierta cantidad de maravedís, y que astaora no se le avían librado". En 1674 se le conceden 6.000 reales para que el "Cavildo de la yglesia colexial" reparara los desperfectos de un recinto que se quejaba de su pobreza. Referencias obligadas de lo asturiano resultan tan explícitas su existencia que en la base de nombres de INE los onomásticos Covadonga y Pelayo se circunscriben a esta Asturias nuestra y se mantienen en el tiempo. Así contabiliza casi 4.500 Covadonga (s), la mayoría en Asturias seguidas de las provincias limítrofes y Madrid, con una media de edad de 41 años, y 5.200 Pelayo (s) con edad media de 21 años, lo que muestra su moda, siendo asturianos residentes los más y de nuevo con presencia en la vecina León y en el Madrid de la diáspora sempiterna. Digamos con esto para rematar que la Fiesta de Asturias lo es para los que estamos aquí y para los que están lejos. A buen seguro que las Comunidades Asturianas, centros o asociaciones recuerdan el Día. Y no olvidemos que son una treintena en España, más en la Sudamérica de la emigración, sumando los de Estados Unidos, y los varios de países europeos, además de los testimoniales de China o Australia. Ellos también son parte festiva de esta tierra que es de todos y a todos agrupa con una bandera que abriga, una patrona que protege y un himno que es pura alegría colectiva. Así que el Día de Asturias sea de felicidad compartida. [Canella y Secades, Fermín (2018). De Covadonga, contribución al XII Centenario [1918]. Ed. Facsímil en la Conmemoración del XIII Centenario del reino de Asturias (718-2018). Madrid: Boletín Oficial del Estado (acceso libre); Velasco Rozado, Josefina. "El anarquista y la Virgen", LNE, 24 de julio de 2018]