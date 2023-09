"Las matildes", perseguidas por los árabes

Hace unos 50 años, el gran actor José Luis López Vázquez protagonizaba un anuncio incitando a que todo el mundo comprara acciones de telefónica, apodadas "matildes" en aquel momento. Tras el culebrón veraniego del beso robado y futbolero, hoy están los medios que revientan por la compra que el grupo estatal de Arabia Saudí STC hizo del 9,9 por ciento del accionariado de Telefónica. Una operación que el presidente de la empresa, José María Álvarez-Pallete llevó a cabo viajando a Riad en secreto antes del verano por miedo a que la ministra de Economía de entonces, ahora en funciones, Nadia Calviño, conociera el asunto y pusiera reparas a la operación.

Cuando el petróleo está a la baja para combatir el cambio climático evitando los combustibles fósiles, yendo hacia las renovables, los productores del llamado oro negro mueven ficha, que se dice, y se están metiendo en ámbitos económicos que traspasan lo puramente comercial para situarse en lugares preferentes, en lo político y lo estratégico. Aunque el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed Bin Salman dice a Sánchez que la adquisición de un volumen tan grande de acciones de la Telefónica, que llega casi al 10 por ciento, no quiere decir que vayan a tener poder ejecutivo en dicha empresa, no es más que una gran mentira que el presidente Sánchez ha tragado o se ha dejado engañar disfrazando esa compra como inversión de capital extranjero en España, cuando se sabe que la privatización de la Telefónica solo admite, o debiera admitir, capital privado pero del propio país, no de otros estados ajenos a España, y menos de aquellos que no encajan en los principios básicos de convivencia de la Unión Europea, como es la democracia y el respeto a los derechos humanos, algo que el comprador del 9,9 por ciento de Telefónica se lo pasa por debajo del qamis, porque no le importan lo más mínimo. Con la estrategia de que la compra se hizo en dos veces: 4,9 una y el 5 por ciento otra, con lo que se convierte en el accionista mayoritario.

Bajo ese pañuelo de pequeñas figuras geométricas en tonos rojos llamado turbante sujeto por una corona en forma de cordón negro llamada iqal, que es como una corona de santo, se esconde una sonrisilla pícara que ha engatusado al presidente al ver sobre la mesa 2.100 millones de euros que es el precio de la compra, que para ellos son migajas, y para este gobierno, debe ser que usan gafas de aumento, porque les parecen una fortuna.

La relación con los árabes ya viene desde que el rey emérito, Juan Carlos I, se refugiara por allá para analizar los festivales de la danza del vientre, entre otras actividades de hamaca, lo que llevó a la construcción del tren AVE de Medina a La Meca y la venta de armamento de precisión y de alta tecnología para el país árabe no sin el enfado de la ministra de Defensa Margarita Robles, que no pudo evitar la transacción comercial. No es que Arabia Saudí actúe a la desesperada porque sabe la fuerza que tiene don dinero, y eso es lo que le sobra, pero el problema es que se está infiltrando por esa vía en la política estratégica de España, comprando altos porcentajes de una empresa española fundamental que cotiza en Bolsa, y que todo movimiento de envergadura tiene que pasar por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside Rodrigo Buenaventura, y que, para demostrar el conocimiento por los ejecutivos árabes de estas operaciones, ya había avisado también a la CNMV de la operación que iban a llevar a cabo, o que ya se efectuó.

La empresa española lleva años intentado subir su precio en Bolsa, que es el que paga quien desee adquirir valores cotizados, pero anda ahora por los 3,8 euros, que es una ganga para una empresa de esta categoría, aunque afectada por una gran deuda de 26.600 millones de euros, y esa ocasión la han aprovechado los árabes, que andan sobrados de dólares y están empeñados en salir del círculo propiamente árabe para invertir en Occidente, pero, eso sí, sin ceder ni un ápice en sus ancestrales costumbres contrarias a la democracia y los derechos humanos de Europa.