Estado de inquietud

Han hablado los líderes de todos los partidos que tienen votos que serán decisivos en la investidura, sin fijar posición, y se ha abierto la caja de Pandora. El lehendakari Urkullu ha propuesto una relectura de la Constitución por una Covención, sabedor de la imposibilidad de una reforma a su gusto, y dar formalidad a una relación bilateral del País Vasco con el Estado. El presidente de ERC, Junqueras, ha insistido en su petición de una amnistía y el derecho de autodeterminación. El coordinador general de Bildu, Otegui, ha advertido del respeto debido a la nación vasca. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha abogado por una república plurinacional, federal o confederal, dos modelos de Estado muy diferentes. Carles Puigdemont, en su conferencia de Bruselas, al día siguiente de recibir la visita amistosa de Yolanda Díaz, puso como condición previa para iniciar las negociaciones de la investidura una amnistía para los hechos investigados o juzgados como delito, cometidos desde antes de 2014, la desjudicialización del conflicto catalán y, dado que según dijo está probado que la autonomía no es la solución, ofreció un compromiso histórico con garantías de su cumplimiento que tendría que hacerse efectivo durante la presente legislatura. Se desentendió de la suerte de la investidura, hurgó intencionadamente en la brecha existente entre el PSOE y el PP, y resumió la situación en el dilema entre pactar con él o elecciones, que deben resolver los dos grandes partidos españoles.

Poco después, la portavoz del Gobierno hizo frente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a un bombardeo de los periodistas, que querían conocer la reacción de Moncloa. La ministra evadió las preguntas, recurriendo al consabido latiguillo del diálogo y el marco constitucional, y abortando la respuesta del ministro Marlaska, que la acompañaba para informar de otro asunto. Isabel Rodríguez pidió calma a los españoles y trató de infundir confianza en el Gobierno. Pero a esas horas el sobresalto quedó estampado en las ediciones digitales y arreciaba la polémica política. Bien temprano, Felipe González había transmitido a través de las ondas radiofónicas que estaba notando temblores en los cimientos del sistema político. A la salida de la reunión mantenida por ambos, Feijóo se mostró rotundo en el rechazo a las condiciones de Puigdemont y Abascal interpretó que se cernía una amenaza sobre la convivencia entre los españoles y que se estaba preparando un golpe en la sede del Ejecutivo.

La actitud del PSOE no tranquiliza. La negociación de esta investidura, por imposición de los independentistas, no gira como otras en torno a competencias y recursos, sino que pone en cuestión la letra y el espíritu de la Constitución, instituciones básicas del estado de derecho y la misma soberanía nacional. Los partidos independentistas están ejerciendo una presión muy fuerte sobre el PSOE, léase la ponencia aprobada por Bildu en su segundo Congreso para comprender mejor su estrategia, pero la retórica de la pluralidad, la remisión de cualquier hipotética ley al juicio del Tribunal Constitucional, el silencio y la amabilidad con los soberanistas provocan confusión y desasosiego en la mayoría de los españoles, que rechaza la concesión del derecho de autodeterminación y está muy dividida respecto a la amnistía. La contradicción de los dirigentes socialistas entre lo que se decía ayer mismo y lo que se dice ahora en relación con estos dos asuntos tan controvertidos tampoco ayuda a clarificar la posición del partido. Para más inri, Pedro Sánchez parece haberse olvidado que ha sido superado por Feijóo en las elecciones y que el PP gobierna en diez comunidades autónomas, en cinco de ellas en coalición con VOX. La hostilidad mutua entre el PSOE y el PP ha inducido un elevado grado de polarización política en España, pero la cuestión nacional puede provocar por sí sola agudas tensiones. No es necesario bucear en las profundidades de la historia remota para ver los efectos que la susodicha cuestión produce en España. Están a flor de piel y son presente.

¿Se acabó un "procés" y empieza otro? ¿Estamos despejando el futuro o nos estamos enredando? España está a punto de caer de nuevo en la duda existencial. La responsabilidad que se ve impelido a asumir el PSOE, partido hacedor y baluarte de la democracia que disfrutamos, es máxima. Los españoles esperan ansiosos su respuesta. Si lo que decide es dar satisfacción a los independentistas en la amnistía y el derecho de autodeterminación, recubiertos con cualquier cataplasma, tiene la obligación moral de someter ese pacto al voto de los ciudadanos. En ese caso, el PSOE debería dar paso a elecciones, por respeto a los españoles. De no hacerlo, tendríamos que hablar en otros términos de su actuación.