Toc, toc: el congreso del PP llama a la puerta

El Partido Popular asturiano ha estado aplazando su congreso regional como quien retrasa un lance grave, cuando en sí debería ser una cita para tomar impulso y afrontar nuevas etapas, además de un requerimiento ineludible para cualquier partido que se considere democrático. Superadas las elecciones autonómicas y generales (con resultados para el PP que no deberían leerse como negativos, al contrario), los populares necesitan abrir una etapa de estabilidad interna, en la que cada grupo sepa qué pesa y qué representa, y en la que se forjen alianzas que consoliden una mayoría estable interna que agarre el timón para los próximos años.

En medio de ese panorama, hay un elemento que puede acelerar esa urgencia. Al igual que incrementa los ritmos en las películas de suspense el "McGuffin" (acontecimiento o amenaza que impulsa la trama aunque finalmente no tenga relevancia para el desenlace), el Partido Popular asturiano también tiene su catalizador. Hace meses, antes de las elecciones autonómicas, un afiliado que reside en Oviedo anunció a la dirección del partido que presentaría una demanda judicial para urgir la celebración de un congreso regional. Argumentaba que se habían incumplido todos los plazos estatutarios que obligan a su realización cada tres años (el último cónclave del partido en Asturias se celebró en marzo de 2017, y en él resultó reelegida presidenta Mercedes Fernández). Es cierto que los estatutos permiten su aplazamiento por causas justificadas, y la dirección nacional las ha ido encadenando hasta incumplir por otros tres años lo establecido en las normas del PP. Por medio, fue designada y destituida a dedo Teresa Mallada y el partido atraviesa aún hoy una compleja interinidad, bajo una efervescencia interna, silenciosa pero agitada.

Cuando el afiliado en cuestión trasladó su deseo de activar el reloj judicial, se intentó aplazar esa cuenta atrás. Hubo una reunión con dirigentes de Génova y se le convenció de que resultaría inadecuado hacerlo en plena campaña electoral autonómica. Luego sobrevino la convocatoria de las generales y se ganó más tiempo, pero el afiliado dejó claro que no admitiría demoras más allá de septiembre. El mes ya está aquí, y estos días atrás la sede regional del PP recibió la comunicación de que la demanda se presentaría. Un último intento de posponerla fue afirmar que no podía solaparse la celebración del congreso con la posible investidura de Feijóo, y en esos términos se expresó el propio Miguel Tellado el pasado jueves en Oviedo. "La situación no puede esperar más, y si hubiera repetición de las elecciones sería razonable que las candidaturas se efectuasen con una dirección del partido validada por un congreso", ha asegurado el afiliado a LA NUEVA ESPAÑA, para trasladar su voluntad de registrar la demanda esta semana que comienza.

Con ese escenario aparentemente inevitable, el PP se enfrenta a dos alternativas: someterse al riesgo de que una sentencia judicial le obligue a convocar un congreso (con el coste de imagen que supone hacer algo obligado a regañadientes), o establecerlo antes de que pueda producirse esa exigencia.

El siguiente problema sobre la mesa es el futuro del portavoz parlamentario, Diego Canga. No ha expresado claramente (ni interna ni públicamente) si quiere ser presidente del partido en Asturias, más allá de un "¿por qué no?" en una entrevista en este periódico. Pero los estatutos establecen que para optar a la presidencia se necesita un año de militancia, situación que Canga no cumplirá hasta el próximo mes de junio. ¿Puede esperar el partido hasta entonces para convocar un congreso? Las voces internas lo ponen seriamente en duda.

La amenaza judicial no es el detonante, pero coadyuva. Ya desde hace semanas en el PP asturiano se debate la conveniencia de organizar el esperado congreso antes de que acabe el año, para dotar al partido de la estabilidad necesaria tras tanta convulsión. Se abre una ventana para hacerlo: tras el debate de investidura de Núñez Feijóo (que difícilmente será exitosa; y si lo fuera, con más razón para convocarlo). Si tampoco el socialista Pedro Sánchez logra la presidencia, España iría a una repetición electoral a mediados de enero y, para entonces, el partido debería tener normalizada su situación. Si Sánchez gobierna, tampoco hay excusa para dilatarlo más. En este sentido, el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, estará presente mañana lunes en una reunión en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Génova, en la que, según las fuentes consultadas, Queipo quiere trasladar el sentir del partido en Asturias y se explorará un calendario para un posible congreso. De empezar a acordarse así, no habría opciones para que Canga optase a la presidencia, y la candidatura podría estar encabezada por el propio Queipo, tratando de aunar respaldo de los dirigentes locales. Contactos ya ha habido. Habrá que esperar los idus de octubre, quizás, para despejar el panorama.