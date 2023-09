La homilía de monseñor

La reciente homilía del arzobispo de la diócesis en Covadonga ha levantado ampollas entre los prebostes de la izquierda asturiana, que se empeña en defender que la Iglesia no tiene derecho a meterse en berenjenales; que no hay que mezclar las cosas de Dios con las del César; que zapatero, a tus zapatos. La polémica suscitada a raíz de las palabras del prelado merece una reflexión, a ser posible serena, alejada de excesos y apasionamientos. En primer lugar, a la Iglesia -a cualquier iglesia, credo o confesión- le asiste el derecho a pronunciarse sobre los aspectos éticos de las decisiones políticas. Solo faltaría que los eclesiásticos fueran los únicos a los que se les impidiera expresarse libremente, sea desde el púlpito, en una carta pastoral o a través de los medios de comunicación. ¿En nombre de qué principios se les puede hurtar ese derecho, reconocido a todos los componentes de la sociedad civil? En un sistema democrático no existe estatuto de excepción para el derecho a la libertad de expresión, sea uno diputado, periodista, enfermero, futbolista o sacerdote.

Ocurre que no es monseñor Sanz Montes de los prelados que se muerden la lengua. Incluso dentro de la Iglesia asturiana hay sectores que piensan que la tiene muy suelta. No es la primera homilía del hermano Jesús que tensa la cuerda entre el poder político y el relligioso y seguramente no será la última. Tampoco será, por tanto, esta pasada refriega la última de la izquierda contra el pastor principal de la Iglesia asturiana. Puede que algunas de las ideas que expone el obispo escandalicen incluso a algunos cristianos, pero hay que respetarlas aunque no se compartan. Y si se quiere, rebatirlas. Lo que no se puede es pedir una mordaza contra el clero cuando sus palabras encajan con una moral de derechas y aplaudir solo cuando los curas apoyan las políticas sociales de la izquierda.