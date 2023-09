Tratado ministerial... de despropósitos

El Ministerio de Transportes acaba de escribir un nuevo capítulo en su tratado de despropósitos con Asturias y su movilidad. La cuestión tiene su miga y es que llueve sobre mojado (y no solo por las tormentas que dejaron copiosas cantidades de agua en la comunidad autónoma en los últimos días). Ahí va el plano secuencia, que se las trae. Resulta que el Ministerio de Transportes pidió este fin de semana a la población del centro de Asturias que redujera la movilidad en automóvil particular y usase más el transporte público, ya fueran trenes o autobuses, para evitar los molestos e indeseables colapsos, atascos, caravanas, retenciones en el tramo de la autopista "Y" entre Matalablima (Oviedo) y Lugones. Una obra de unos 3,8 kilómetros que, dicho sea de paso, empezó en noviembre de 2019 y debía haberse acabado en enero de 2023. Dicen los más veteranos del lugar que en construir la totalidad de autopista Y entre Oviedo, Gijón y Avilés en los años setenta del siglo XX se tardó, en proporción, bastante menos. Pero no perdamos de vista la secuencia inicial. Pues eso, el Ministerio recomendó el uso de los trenes para no saturar la autopista en aras a evitar que la circulación por ella se convierta en un calvario esta semana, un consejo de lo más lógico y loable porque los humanos somos seres de costumbres y casi sin darnos cuenta nos vamos a la "Y" sin pensar que en días así es mucho mejor evitarla. Hasta aquí, todo perfecto y bajo control. Pero de repente llegó el lunes, 11-S para más señas, y los planes y recomendaciones quedaron en papel mojado con la cancelación de doce trenes entre dos de las tres principales ciudades de Asturias, Oviedo y Avilés, Avilés y Oviedo, que tanto monta, monta tanto a efecto de usuarios afectados, justo en la jornada en la que empezaba el curso también para los universitarios. Al parecer Renfe se quedó sin maquinistas por una serie de "bajas puntuales", que fue imposible solventar sobre la marcha porque hay situaciones que son imposibles de prevenir.

El Gobierno asturiano alzó la voz y dejó caer que si la situación es estructural, requiere una respuesta del mismo calado. También reclamó una mejor "coordinación" al mismo Ministerio de Transporte, conocido en Asturias por los plazos que incumple para la ejecución de sus obras, como ocurrió con el mismo tercer carril de la "Y" o con la apertura de la variante de Pajares, anunciada primero para mayo y luego para finales de año. Está por ver si el tratado de despropósitos continuará...