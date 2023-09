España de tribus etnolingüísticas

La tesis base de los líderes separatistas es que Galicia, el territorio del País Vasco (incluido Navarra) y Cataluña (un Estado republicano de Valencia a Marsella con capital en Barcelona) son naciones, pero España no. Por eso la nación española (primera nación global del mundo) dejaría de ser sujeto constituyente y se liquidaría el estado autonómico hacia una enigmática confederación de naciones, una república confederal de nuevo cuño. En definitiva, un proceso centrifugo de territorios para acabar con la Constitución a lo bruto, haciendo realidad el desencaje de España en plurinacional, ahora travestida en un multinivel de españoles de primera, de segunda y de tercera, en una especie de querella entre españoles que no quieren serlo y españoles que si quieren serlo. Un nacionalismo, enfrentado contra su propia historia, que utiliza las lenguas (que sobreviven gracias al dinero público) como único sustento para diferenciarse. Un invento que hace realidad esa España de tribus. Volvemos a la casilla de hace cientos de años, al Medievo, cuando primaban los derechos colectivos a los derechos individuales. Retornamos a las taifas, al feudalismo y al aldeanismo más rancio. Este delirante cuadro que dibuja una independencia de facto, corre a cargo del resto de los españoles que, por supuesto tendrán que pagar el déficit de las pensiones vascas (4.000 millones al año) más el cupo vasco (decenas de miles de millones difíciles de cuantificar). La auto amnistía, referéndum y condonación de la deuda catalana (más de 74.000 millones de euros, y cada mes que pasa el débito es aún mayor) con el dinero de todos los españoles: el colmo de la humillación y de la asimetría multinivel que condena de por vida a los españoles que seguirán financiando el gasto sublime, injusto e ineficaz de los gobiernos catalán y vasco, mientras los extremeños, cántabros o asturianos irán en el tren de la bruja. En el ínterin, los españolitos haremos frente a los peajes en todas las carreteras, con los mecanismos de recuperación gripados y con la economía chutada a base de deuda pública, que es pan para hoy y mucha hambre para mañana. Todo con cargo a los Presupuestos en estancamiento económico desde hace cuatro años. Españoles sin identidad, sin patria y sin pasta. Una buena parte de la ciudadanía ve como muy lejano lo de los separatistas, algo que no sucederá, "puro teatro". No lo quieren ver porque están zombis, narcotizados y abducidos por la cobertura formidable de la propaganda ideológica. Los medios de comunicación contribuyen a ello, a base de peonadas tertulianas y con las garras de la manipulación afiladas, pero también mediante la política clientelar, que nunca falla. La gente no quiere saber la verdad sólo le importa si le suben la paga, las nuevas series "woke" y tener para tomar cañas. En cualquier caso, es asombrosa la resignación de la gente común que observa acrítico el cortejo fúnebre, ya sean pobres o ricos, charnegos, maquetos o señoritos. Me asegura un amigo con sustancia que los grandes tenedores de capitales están temeros y algunas empresas ya tienen redactados sus planes de desinversión e incluso de desmovilización. Y en medio, la España de las tribus en modificación genética desde el "laboratorio social", derrochona y parasitada, que no quieren saber que cuando embeban toda la sangre los chupones se morirán. Hay voces de peso que intentan exhortar a una población alicaída con frases como: "Rendirse no es una opción" para la España de la libertad y la igualdad real. Espero que no se llegue a las "soluciones mágicas" para evitar que se cumpla la máxima del británico Disraeli: "los experimentos en política significan revoluciones". España está inmersa en la batalla de los derechos (privilegios) históricos, que no solo divide si no distrae, y se ha borrado de la agenda política la "economía". España no está para eso. Un país, con el ranking europeo en educación que nos pone a "caer de un burro", con un escenario industrial minorizado, que depende fundamentalmente del consumo en un hábitat internacional de tecnología punta, y con una balanza de producción de bienes negativa, debería alertar el sentido de responsabilidad de los gobernantes y dedicar el tiempo y el dinero en generar estructuras productivas de creación de riqueza. Lo que necesita imperiosamente España son reformas estructurales profundas de productividad y empleo. Cordura, normalidad, fiabilidad, productividad y recto sentido moral para batirse en este mundo de alta competencia.