Historietas presidenciales del origen del Día de Asturias

Vaya por delante que quien esto escribe no es historiadora, pero como esto no va de Historia, sino de historietas y cuentos, no debería ser ningún obstáculo para que usted, lector, se anime a seguir leyendo.

La historieta que nos ocupa tiene lugar el pasado 9 de septiembre, cuando el presidente del Principado de Asturias, aficionado a Tuiter por encima de sus posibilidades, publica un larguísimo texto sobre el origen del Día de Asturias. En dicho relato, el Presidente afirmaba con rotundidad que la propuesta de que el 8 de septiembre fuese el Día de Asturias, coincidiendo con el día de la Virgen de Covadonga, había salido del Partido Comunista de Asturias, para, acto seguido, construir una crónica con moraleja en el presente, esto es, la virtud de las izquierdas frente a las derechas: "La fecha elegida –el 8 de septiembre– fue propuesta por el Partido Comunista de Asturias (PCA) y por Rafael Fernández, Presidente del Consejo Regional. Sería apoyada por UCD y el único partido que se oponía a ese día era Alianza Popular, antecesor del hoy Partido Popular. Sí, habéis leído bien. La propuesta de la fecha nació de la izquierda y fue adelante con la oposición de la derecha". Notará usted que en el entrecomillado, autoría del Presidente, no hay ni rastro del papel que jugó el PSOE en este asunto. Tampoco lo encontrará en el resto del mensaje. Quizá se deba a que la realidad trastocaba la misión del Presidente: trasladar, en un ejercicio de la peor sofística, una supuesta anti-asturianía de las derechas. Se lo aclaro: el PSOE, al igual que Alianza Popular, tampoco apoyó la iniciativa. Les remito a la noticia publicada por "El País", el 8 de julio de 1980, en donde se puede leer: "Al igual que ya ocurriera en ocasiones anteriores, el acuerdo de hacer coincidir esta jornada autonómica con la festividad de la Virgen de Covadonga no fue unánime […] Los representantes del PSOE se abstuvieron y los de Alianza Popular votaron en contra. Ambas posiciones tenían un mismo origen". Y por si esto fuera poco o fuesen descreídos por encima de la media, también pueden consultar en la hemeroteca de este periódico (LA NUEVA ESPAÑA, 7 de septiembre de 1979) las declaraciones de Jesús Sanjurjo, por aquel entonces, secretario regional del PSOE: "Existen razones por las cuales, desde una perspectiva socialista, la fiesta de Covadonga tiene unas connotaciones que no son las más adecuadas para identificarla con una festividad de toda la región". Cierto es que el partido del Presidente levantó meses después sus reparos al 8 de septiembre, pero lo cierto e innegable es que inicialmente la rechazó y lo hizo públicamente. Conviene aclarar también, en orden a desenmascarar el burdo intento de reescribir los hechos acontecidos a finales de los 70 y principios de los 80 o, dicho en román paladino, querer arrimar el ascua a su sardina, que Alianza Popular, partido al que el Presidente cita de forma explícita, formaba parte de la coalición Coalición Democrática junto a otras formaciones políticas y que la representación le correspondía a CD y no a Alianza Popular. Pero vayamos a la iniciativa en cuestión: hacer del 8 de septiembre el Día de Asturias. Como nota de color habrá que empezar diciendo que la idea surge a principios del siglo XX y cristaliza en 1918, cuando el periodista José María González García, más conocido como Columbia, logra que en ese año se conmemore el XII Centenario de la Batalla de Covadonga, vinculándolo a la Virgen del lugar, y al año siguiente, 1919, se establezca el 8 de septiembre como día de fiesta en la provincia de Oviedo (no olvidemos, por favor, que la Comunidad Autónoma era inexistente en esa fecha). Hecho este inciso, que puede parecer banal, pero en absoluto lo es, volvamos al texto del Presidente: "La fecha elegida –el 8 de septiembre– fue propuesta por el Partido Comunista de Asturias (PCA) y por Rafael Fernández, Presidente del Consejo Regional. Sería apoyada por UCD". Será que el Presidente, en su afán para que los hechos se acomoden a su deseos, no se documentó bien, porque lo cierto, tal y como se recoge en la prensa de la época, es que la propuesta surgió de UCD y el PCE la secundó: "UCD propone que la fiesta de Covadonga sea declarada "día de Asturias" (LA NUEVA ESPAÑA, 29 de agosto de 1979); "PSOE y CD frente a UCD y PCA en torno al “Día de Asturias” en Covadonga. La propuesta de UCD, secundada por el PCA, de declarar festividad de Covadonga “día de Asturias” fue desestimada por el PSOE y Coalición Democrática por motivos distintos. Pedro de Silva se manifestó contrario a Gerardo Iglesias en considerar la Reconquista como un hecho histórico con entidad para darle el carácter de “día de la patria asturiana”" (LA NUEVA ESPAÑA, 2 de septiembre de 1979). El Presidente asturiano, aficionado, según él, a la Historia y a los datos, ha tergiversado a la una y manipulado los otros para que todo se acomode a su exótica visión del mundo, según ha quedado demostrado acudiendo a la prensa asturiana, salvo que se atreva a afirmar que LA NUEVA ESPAÑA y "El País" mintieron. Si no se atreve, es evidente quién ha mentido. Lo más divertido de todo este asunto es que comenzó su imaginativo tuit con lo siguiente: "Análisis histórico sobre la celebración del día de Asturias". Confío en haber demostrado que ni "análisis", ni "histórico"… Más bien, partidista e interesado.