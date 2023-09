"Manon" a nuestra manera

¿Dormía la siesta la muy noble Vetusta en 1948?

Fue el 18 de septiembre de ese año cuando la ciudad inauguró su temporada de ópera, que desde entonces es bandera cultural, santo y seña de nuestra identidad. Orgullo y tópico para lo bueno y para lo malo. A lo largo de sus ya 76 temporadas, la Ópera de Oviedo ha alimentado todo tipo de estereotipos sociales. Algunos merecidos, otros exagerados. Hoy en día cualquiera que sepa de lo que habla sólo puede identificar el trabajo que se hace en nuestra temporada como vanguardia. Un ejemplo de artesanía cultural, casi un ejercicio de orfebrería realizado con un presupuesto muy ajustado, pero con resultados excepcionales.

La Ópera de Oviedo no duerme la siesta hoy en día. Tampoco lo hacía en 1948. Los promotores de aquella primera temporada se lanzaron al abismo en plena crisis económica mundial. Reconstruyeron el teatro y arrancaron en la aventura, no con una obra de relumbrón, sino con un título contemporáneo, el "Manon" de Massenet. Y lo hicieron con una soprano prometedora, aunque totalmente desconocida, a la que ofrecieron su primer rol protagonista fuera de Cataluña. Esa muchacha, aún una adolescente, se llamaba Victoria de los Ángeles. En Oviedo nos las vamos apañando con lo que tenemos en casa y con los que quieren venir aquí porque nuestra ciudad significa algo en el mundo de la lírica. No por dinero, sino por prestigio, por valentía y por cariño.

De esta manera es como se consigue levantar de nuevo el telón del coso campoamorino. Así es como ha llegado a nosotros esta nueva versión de "Manon", homenaje a aquella primera función, y que mezcla los ingredientes a nuestra manera. Comenzando por la extraordinaria voz y la sofisticada técnica de Sabina Puértolas, que triunfa en teatros del mundo entero pero que encuentra cierto placer en aceptar los retos que le propone la Temporada de Oviedo. Está inmensa en el papel de Manon, donde ofrece registros interpretativos tan variados (inocencia, sensualidad, vanidad, dolor) que su voz llega a parecer la de varias sopranos distintas, todas ellas excelentes. Caso parecido es el de Celso Albelo, uno de los grandes tenores de nuestro tiempo. Una voz apasionada, una interpretación siempre valiente e intuitiva, que acepta el reto de inaugurar para su repertorio el rol del Caballero Des Grieux y hacerlo en nuestra ciudad. Manel Esteve, un clásico de las últimas temporadas. El debut, tras una larguísima carrera, de Roberto Scandiuzzi. Si la dirección de escena es de Emilio Sagi, la escenografía corresponde a Daniel Bianco, y entre ambos crean una especie de ballet espectacular con unas escaleras escénicas monumentales. Si conseguimos enrolar a Pablo Núñez para que se haga cargo del vestuario, y tenemos al Coro de la Ópera de Oviedo, que está creciendo artísticamente de manera exponencial, y tenemos a la OSPA. Si de repente aparece en nuestras vidas un director de orquesta como el nuevo titular, el portugués Nuno Coelho, que en pocas semanas ha conseguido que todos los músicos respondan a su delicadeza, a su vigor, a su serenidad y a su entusiasmo, que le sigan al fin del mundo en cualquier sentimiento que les proponga la partitura…

Entonces tenemos una explosión de sabores sonoros y visuales, una función perfecta. Es entonces cuando podemos decir, y presumir, de haber cocinado un plato de autor, un "Manon" a nuestra manera.