El "proyecto conciliador"

No busquen más explicaciones. El único y exclusivo proyecto de Pedro Sánchez para España consiste en continuar él al frente. Ha encontrado que la mejor manera de hacerlo es disfrazando de "conciliación" lo que se propone. No se fía, por ahora, de que convocando unas nuevas elecciones le vayan a ir mejor las cosas que pactando con el prófugo Puigdemont. Este también desconfía de que las urnas del futuro le puedan brindar una carambola como la del presente. El horizonte que se abre es proceloso. Barbón, que no siempre ejerce de conciliador, ha pedido a los veteranos socialistas "comprensión" con Sánchez, ya que, según él, se enfrenta a "un tiempo distinto". El tiempo, en cualquier caso, es el que el propio PSOE ha elegido para gobernar en contra de los deseos de la mitad, cuando menos, de la población: la que se esfuerza mínimamente por comprender el mayor asalto al Estado de Derecho de la reciente democracia. La gran diferencia entre conceder una amnistía y un indulto está en que este último se otorga para perdonar al delincuente, mientras que con la primera es el delito el que desaparece de un plumazo quitándoles la razón a los jueces que condenaron a los que delinquieron y dándosela a los que se evadieron de la justicia.

Sánchez sabe que el esfuerzo intelectual de la población tiene que ser mayor que la burda querencia sectaria para oponerse a que el poder ejecutivo aplaste al judicial, acabando con la independencia democrática que emana de la separación de poderes. ¿Qué importancia tiene eso, intenta decirnos, cuando de lo que estamos hablando es de un proyecto de conciliación? Por eso y por muchas cosas más, el presidente del Principado desliza que hay que ser comprensivos con los que pretenden gobernarnos pactando con los enemigos de la Constitución. El que no esté dispuesto a ello es un Nicolás Redondo; el Partido ya ha indicado con su expulsión el camino que les espera a sus militantes históricos más dignos.