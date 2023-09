Manon reina por su belleza

Primera entrega de la temporada de los "Viernes de ópera", con una buena entrada (a pesar del inicio de San Mateo) y un público más joven de lo habitual que se entregó por completo a esa historia de amor y materialismo donde la protagonista se deja arrastrar hacia la corrupción social de las capas más altas de la aristocracia francesa para caer irremediablemente en el quinto acto. Eso sí, no si antes arrepentirse de todos sus errores y redimirse de sus malas decisiones. Producción cuidada y segundo reparto convincente que redondea todavía más el inicio de campaña de la Ópera de Oviedo.

La clarividencia escénica de Sagi se palpa en esta producción mediante elementos sencillos que se ajustan de forma adecuada a la dramaturgia planteada por los libretistas Gille y Meilhac. La escenografía de Daniel Bianco supone, igualmente, un trabajo interesante. El hasta ahora director del Teatro de la Zarzuela, se recrea en un juego volumétrico protagonizado por cuatro tramos de escaleras que amplían o reducen el espacio. Efectivo para gran parte de la ópera, flojea en el primer cuadro del tercer acto, motivo que, seguramente, haya influido para la supresión las exquisitas escenas del ballet. También se ha eliminado la escena final del primer acto y las transiciones al cuarto y quinto actos –a vista– podrían haberse resuelto con más acierto. El vestuario (a cargo de Pablo Núñez) refleja a las mil maravillas la ampulosidad y riqueza de la aristocracia francesa dieciochesca. Su colorido y variedad encontró una correspondencia espléndida en la iluminación de Eduardo Bravo, pródiga en la configuración de diversos planos psicológicos que concentran la atención del espectador. Todo ello se fusionó en aras de una escena de cierta belleza que facilita el seguimiento de la trama.

En el aspecto musical, Alexandra Nowakowski fue una brillante Manon. Su lirismo y ligereza vocal la hicieron brillar con luz propia en "Adieu notre petite table", controlando siempre el volumen y con ciertos matices de estilo añejo que reflejan la personalidad de la soprano y su trabajo en la preparación de este rol. Convincente en cada intervención, evolucionó desde el "Je suis encore tout étourdie", con más glisandos y portamentos para subrayar el carácter cándido (en ese momento) de su personaje, hasta la gavota ejecutada de forma impecable. No obstante, advertimos un final algo apresurado y una menor presencia escénica que, sin duda, los años y la experiencia, irán puliendo hasta perfilar el inmenso potencial de la soprano polaca.

El otro protagonista de la velada fue Juan Noval-Moro encarnando al Caballero Des Grieux. Es un papel complejo que requiere de un esfuerzo inmenso y unas facultades vocales óptimas para llevarse a cabo con garantías. El tenor sierense, consciente de sus limitaciones, planteó una lectura inteligente de su papel, optando por un lirismo y un volumen controlado que confirió una notable expresividad. Sin la potencia de Albelo (primer reparto), lo fió todo, acertadamente, a un lirismo elegante y lleno de gusto, como se pudo apreciar en el aria "En fermant les yeux". Aunque superado en volumen en algunos momentos por la orquesta, fue capaz de interpretar con rotundidad el enérgico "Ah! Fuyez!" todo un derroche vocal que, inexplicablemente, no prorrumpió en aplausos por parte del público.

Frederic Jost y César San Martín no desentonaron de sus compañeros. El primero, plasmó a la perfección, mediante su poderosa voz de bajo, la autoridad y sabiduría que encierra su personaje. Gran dicción (una tónica general en todos, quizá incluso mejor que en la función de estreno) y mucha seriedad para rubricar una actuación muy sólida, tanto en las partes cantadas como en las habladas. El segundo, con su oscurecido timbre, se ajustó a su papel con una fortaleza no exenta de cierto lirismo. Su buena interpretación del "Regardez-moi bien dans les yeux" en el primer acto se refrendó en la "chanson" ("Oh, Rosalinde") del tercero. Además, sus tablas escénicas aportaron gran credibilidad a su personaje.

Moisés Marín dio voz a un Guillot que estriba entre la comicidad y la más descarnada frivolidad, mientras que De Brétigny fue representado por un solvente Pablo López. Abraham García, Gaspar Braña y Francisco Sierra cumplieron a la perfección sus diversos cometidos y Elizabeth Expósito no encontró dificultad para superar una nutrida orquesta en sus breves intervenciones. El trío de voces asturianas (Nebot, Heres y Pérez) que encarnó a las tres cortesanas fue todo un ejemplo de pasión. Bien empastadas, saborearon cada instante sobre el escenario.

La orquesta, sin la brillantez del estreno, se ciñó de forma solvente a las exigencias del guión. Los músicos de la OSPA evidenciaron un sonido atractivo y se mostraron muy flexibles a las indicaciones de un sobresaliente Nuno Coelho. El joven director luso, pendiente de cada mínimo detalle, se ha licenciado con honores en su debut en el foso del Campoamor, prestando especial atención a lo que sucedía en escena y marcando de manera inverosímil cada una de las entradas.

Por su parte, el coro titular de la Ópera de Oviedo ha realizado un trabajo excelente. Dentro y fuera de la escena exhibieron una pulcra afinación y una proyección generosa sin que se resintiera el equilibrio entre las diferentes cuerdas. La figuración, también notable, aportó color y movimiento escénico a una producción muy coral incluso en su segundo reparto.