La noche de la nostalgia

Vaya por delante la aclaración. Lo que yo quería era ir a la calle Uría a ver a Ana Torroja. Pero aquí estoy, en la Ería, por culpa del compadre, al que no he sido capaz de convencer de que se pierda este show de la nostalgia que se llama Molan los 90’s.

–¿De verdad prefieres esto que las canciones de "Mecano"? Pero si tu grabaste un casette entero con "Entre el suelo y el cielo" cuando te dejó aquella moza que vivía en Teatinos

Pero el compadre no me hace caso, liderando como está una horda de veteranos y veteranas de no menos de cien personas que, con pañuelo mateín al cuello, ejecutan aquella coreografía de Wighfield que mejor hubiese sido que se hubiese perdido en el olvido.

¡¡¡Dee DeeNANANÁ!!! ¡¡¡Saturday Night tarirorirorirorá!!!

Intento razonar con él usando sus propios argumentos. A él siempre le prestó que los conciertos fuesen en la plaza de la Catedral

–Pero si tú siempre dices que los conciertos de San Mateo deberían ser gratis, y por lo menos el de la Torroja lo es y aquí nos han cobrado una pasta...

Pero el compadre, que se ha traído tres botellas de vodka al caramelo como homenaje al pionero del botellón que fue allá a finales del siglo XX, reparte chupitos a toda la cuenca del Caudal mientras entrega el alma cantando y haciendo cantar a todos aquel inolvidable "Freed from desire", de Gala. Una coral de voces berreando:

¡¡¡Na-Na-Na-Na-Na-Nanara-Nanara-Naná!!!

Ahora, a pesar de mis protestas, se ha quitado la camiseta amarillo fosforito que llevaba y ahí está, a carnes descubiertas, trepando la vaya de seguridad porque son los legendarios "2Unlimited" los que están sobre el escenario.

–Además aquí en la Ería, si tu estás en contra de la descentralización de las fiestas...

Pero él, con los brazos en alto, aúlla:

¡¡¡ITS-NOU-LI-MIT!!!

Así que, ya a la desesperada, quemo mis últimos cartuchos.

–Pero si tú nunca fuiste muy de discotecas –me quejo sin convicción– y esta música...

–Ay, carbayón –me contesta por fin, con la respiración entrecortada, sudando como un gocho-. Parez que no me conoces. En lo que a salir de comedia se refiere... ¡Yo soy de todo!